世界視線：審查美黃金儲備　恐變成自揭肚皮

美國政府效率部領導人兼富豪馬斯克，質疑美國黃金儲備量的真確性，揚言審查美國最大金庫──諾克斯堡。提到美國的黃金儲備史，不得不提1929年美國股市崩盤，引發經濟蕭條。1931年開始有銀行破產，存戶蜂擁往銀行提款，把鈔票換成黃金，聯儲局的黃金儲備被大量提走。1933年羅斯福總統上台後，下令美國公民上繳持有的黃金，當時政府以每安士20.67美元的官價收購，民間禁止持金作保值及投資用途，以補回聯儲局的黃金儲備，不遵守禁令者，可被判監禁及罰款。

二戰期間，美國跟日本、歐洲的外貿都以黃金作交易，有大量貿易順差進帳。1944年，44國參與布雷頓森林體系會議，約定以美元和黃金掛鈎，為省去交易和儲備的麻煩，各國會將部分黃金儲存在美國。到1949年，美國的黃金儲備達高峰的約兩萬噸。惟戰後美國向盟國提供貸款和援助，大量美元外流，各國政府紛紛以美元換回黃金，令美國吃不消，最終1971年時任總統尼克遜取消早年每安士黃金兌35美元的固定匯價，美元與黃金宣告脫鈎，自此美國黃金儲存量至今無大改變。雖然美元匯率變成自由浮動，但華府控制住這些不斷漲價的黃金儲備，算是對美元一種有力的支撐。

如今成為焦點的，是美國於1937年開始用來儲存黃金的諾克斯堡，它現時存有1.47億金衡安士的黃金儲備，佔聯邦政府黃金儲備的56.35%。早有傳言指，1950年代美國已動用黃金儲備應付韓戰及其他軍事支出；2008年金融海嘯，又有傳美國出售黃金以贖回美元及壓抑物價，甚至有指諾克斯堡一些金磚只是包金的鎢或其他金屬。

面對這些傳聞，美國政府大可透過全面審查來闢謠。不過，諾克斯堡自建成後，只有前總統羅斯福親自「參觀」過。而對上一次核實，已是1974年，當時有國會議員和記者組成代表團進入諾克斯堡其中一間儲金室視察，但僅看到約6%的黃金儲備。至2017年，時任財長姆紐欽也進入過金庫，但非正式審查，也沒提交報告。

事實上，全面的審查不僅耗損很大及有安全風險，而且檢測結果一旦出現「差池」，美元便陷入危機，通脹將嚴重加劇，國與國之間恐會放棄美元作為交易貨幣，這對美國極不利，富商馬斯克若聰明的話，應會收手不談檢測，然而即使發現造假，料他也不會冒巨大國家風險自揭肚皮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻