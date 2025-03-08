娛圈單打：見面會竟然滯銷　人肥劇爛係咁先

韓流長腿Oppa李敏鎬舉行亞洲巡迴見面會，香港站冇份之餘，竟然連台灣站都出現滯銷，門票2月底開賣，到家陣都仲未賣完，跟過去嘅秒殺情況不可同日而語。吓，金嘆喎？李敏鎬喎？點會變成賣剩蔗咁慘情呀？

鬼叫長腿Oppa拍咗套「史詩級爛劇」咩。耗資500億韓圜製作嘅《問問星星吧》早前已經落幕，收視長期喺1到2%徘徊，創下男女主角李敏鎬及孔孝真主演劇集收視新低。收視差都算啦，觀眾對劇集嘅評價亦係一面倒負皮，16集劇情竟然圍繞上太空生仔，實在太過匪夷所思。本欄作為忠實韓迷，睇到中段亦吃不消宣告投降。人同此心，心同此理，套劇被人鬧爆唔係冇道理。

本來呢，韓流明星拍完一套劇有回響，食住上舉行粉絲見面會𢱑銀係常事，而且幾乎百發百中，一票難求。何況李敏鎬貴為一線男神，事隔8年先至再次展開亞洲巡迴見面會，理應十分吃香，點諗到票房會滑鐵盧吖。今鋪真係乜嘢面子都冇晒咯！

講開又講，本欄真係好記得當年《繼承者們》金嘆一角，簡直係李敏鎬嘅顏值巔峰，話係全韓最靚仔都冇誇張。殊不知今番再睇《問問星星吧》，李敏鎬塊面圓過圓規，身形亦明顯發福冇Keep過。劇中仲不乏Oppa露肉鏡頭，只見佢啲肉鬆泡泡，真係談不上賞心悅目。

回不去了，真係回不去了。原來唔止女明星有賞味期限，男明星亦係一樣。問心嗰句，Oppa都係三十幾歲啫，南韓大把大叔仲係好有型靚仔。希望佢知恥近乎勇，的起心肝操Fit自己，再拍番套好戲啦！