特朗普在與澤連斯基吵起來後，暫停給予烏克蘭援助。那邊廂，法國總統馬克龍召開美國以外的列強峰會，聲援烏克蘭和澤連斯基，即使席間勸澤連斯基與特朗普修好，仍然是明顯的對着幹，表明歐盟外交自主。法國似欲恢復在烏戰前與德國倡議的歐洲自主，組建歐洲軍隊以減少對美國的依賴。

今次並未明言建設歐洲軍隊，卻主張派維和部隊到烏克蘭，參與美俄協議下正在推動的烏戰停火。馬克龍等的表現，一是不捨烏克蘭，美國放棄，歐盟接手。二是歐盟將直接出兵烏克蘭，替代美國成為烏克蘭抗俄的力量。表面上強調主權與民主，實際是仇俄，以此作為歐盟自主外交和軍事行動的原因與目標。

堅持戰爭來解決俄羅斯的威脅，便不僅是支持烏戰持續，更將之提升為美國從歐撤退後，歐盟最主要的外交軍事以至經濟的政策方向。歐洲形勢似又回到二次大戰前夕的情況，當年是英法聯手對抗一戰時戰敗、但重建復振而急於報復的德國。現在則是法國帶領歐盟，對抗正圖在蘇聯解體後復興的俄羅斯，兩次都沒有美國直接參與，可卻是英法背後的最大金主。

在英法失敗時才介入，趁戰場上雙方疲累，美國出兵來佔盡優勢。特朗普是美國故技重施，讓俄歐兩敗俱傷，來消除歐洲（包括俄羅斯）對美國霸權的競爭威脅；歐俄俱敗，美國可以放心放手對付中國。馬克龍等領袖高歌歐洲自主，全力支持烏克蘭，抵抗所謂俄羅斯之後必然侵略歐洲，正可更快地實現特朗普的霸權主義大計。

其實，馬克龍等歐盟領袖十分虛偽。北約軍隊早已進入烏克蘭戰鬥，以歐盟軍隊為主，無論用甚麼形式，僱傭兵、志願兵抑或軍事顧問，這樣大規模的軍事行動和轉移武器設備，以及對戰場上戰略戰術的主導，在在顯示了烏戰已不是烏克蘭政府之戰，而是北約之戰。

美國暫時退出，歐洲的北約編制轉為控制力量，配以馬克龍提出的法國核威懾蓋及整個歐盟，加上各國大事軍興，布局便是歐盟轉身為軍事同盟，開展對俄戰爭，從今天介入烏戰開始，法國或許借抗俄來統一歐盟，建立中美以外第三個國際勢力。可是，仇俄能團結歐盟，由邦聯軍轉化為中央集權的聯邦，一如美國嗎？馬克龍的夢想可就是特朗普設下的陷阱，歐盟笨抑或是美國蠱惑？