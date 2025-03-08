美國特朗普政府貪得無厭，不管是不是盟友，都逃不過被敲詐勒索，尤其是台灣這種連盟友也談不上的棋子，更注定任人宰割。美國候任國防部副部長科爾比認為台灣需大幅提高防務開支，使其達到GDP的10%左右，令人咋舌。去年美國智庫要求台灣將軍費開支增至GDP的5%，已被形容為飛擒大咬，沒想到科爾比更貪心，一下子就要求台灣增加數倍軍費，簡直是殺雞取卵。

台灣每年財政收入佔GDP比例還不足兩成，若按照老美的要求將軍費開支增至GDP的10%，等於超過一半財政收入花於軍事，那民生怎麼辦？教育、醫療、社福等等還要不要？說穿了，老美不斷強迫台灣大幅增加軍費開支，無非將其當作提款機，要求購買更多美國軍火，也就是繳納更多保護費。如果繳納保護費就能獲得安全保障，倒也值得，可惜事實並非如此，美國政府從來沒有明確承諾為台灣提供安全保障，精於計算的特朗普更不會關心台灣的安全，他看中的是台灣的錢袋子。

美國將瀕臨淘汰的過時軍火高價賣給台灣，民進黨當局還要千恩萬謝，這才是最最可悲的事。當今大陸軍事實力突飛猛進，美軍也退避三舍，而民進黨竟想靠一堆破銅爛鐵抵抗大陸，真可謂癡人說夢。去年有位美軍將領揚言用無人機將台海變成「地獄」，後來見識過中方強大的無人機威力後，氣燄全消，民進黨當局何時才能夢醒？即使台灣真的將軍費開支增至GDP的10%，又能怎樣？

事實上，美國不僅要求台灣繳納更多保護費，還要挖空台灣半導體產業。近日台積電宣布未來在美國投資至少1,000億美元，分明是對美爸獻上投名狀，台積電變美積電已不再是玩笑話。若連「護台神山」也保不住，不知台灣還能依靠甚麼。

有人經常拿台灣跟烏克蘭比較，說甚麼「今日烏克蘭，明日台灣」。這種說法當然不準確，烏克蘭是主權獨立的國家，而台灣只是一個地區，兩者不可相提並論。但如果拋開這點不說，台灣和烏克蘭確實有許多相同之處，一樣是美國的棋子，下場自然不會有太大分別。烏克蘭被迫出賣珍貴的礦產資源，尚且無法獲得美國一句安全承諾，台灣又憑甚麼認為美國會保護其安全？老美對待所有棋子都是始亂終棄，一旦台灣被掏空而失去利用價值，距離被徹底拋棄也就為期不遠矣。