近日「疑美論」成為台灣熱話，人們擔心今日的烏克蘭，會否變成明日的台灣。俄羅斯進攻烏克蘭，美軍至今一直袖手旁觀，初時還願意提供無償的經濟和軍事援助，但白宮新主人特朗普上任後，取消了這項「免費午餐」，更要基輔新債、舊債一齊還。侵侵初步開出的還款加利息，竟然高達本金的幾倍，比香港的「大耳窿」更狠。台灣人由是擔憂，一旦解放軍攻台，美國會否遵守上一任總統拜登的承諾，出兵協防，並提供源源不絕的軍事援助。

這種疑慮其實大可不必，答案早已寫在板上，在特朗普治下的美國，十居其九，都不會派兵協防台灣，海峽兩岸若然爆發戰爭，不論是有償、無償，美國就連對台的武器供應都會停止。美國國防部長海格塞斯早已說過，假如中美兩國開戰，解放軍可在20分鐘內，摧毀美國10艘航空母艦，既是如此，你認為美軍敢冒險犯難，為保護台灣而跟中國硬槓到底嗎？中美常規戰爭一旦開始，美國最少也得耗上幾萬億美元，如今特朗普加上富商馬斯克，天天挖盡心思去削減聯邦政府開支，馬斯克暗示自己為達成目標，甚至要冒着被既得利益者刺殺的危險。

到頭來馬斯克即使成功，一年下來，充其量也只會減得兩、三千億美元的開銷。要是跟中國打仗，一場仗便要耗費幾萬億美元，特、馬二人是最會算計的政客，斷不會做賠本生意。因此「疑美論」者不必再懷疑，立即就可以下結論，美國絕不會派兵協防台灣。既然美國不會派兵，則台海爆發戰爭時，美國亦不可能從海外將武器運往台灣。事關要將軍備運入台島，必須突破解放軍的封鎖網，一旦突破，中美就要開戰，這個絕不會是特朗普政府的選項。