台灣藍綠大罷免如火如荼展開，出乎眾人意料之外的，第一階段連署，罷藍竟以32：0碾壓罷綠，不僅藍營基層民眾群情激憤，就連藍營美女發言人在政論節目面對名嘴質疑時，也淚灑當場。

中選會抓藍放綠早就是意料中事，綠營罷團去年已開始偷跑，各界本就不認為藍營應該像綠營一般遍地開花，全面性推動罷免。但連區區1%的連署門檻都達不到，也未免太過落漆，不禁令人要問，國民黨黨主席朱立倫到底在想些甚麼？

按照道理來說，這場罷免之爭，民眾黨本可以作壁上觀。但考慮到若民進黨真的藉由罷免一舉過半，民眾黨將實質失去影響力，所以黨主席黃國昌迅速成立「掃除綠衞兵」志工團，目的就是要展現藍白合作的氣勢。反觀直接被罷免的國民黨，雖說有不少黨工直接參與罷免行動，但黨主席朱立倫的態度卻始終曖昧，似乎傾向於冷處理，想用最低成本化解綠營的罷免攻勢。

但台灣罷免門檻僅有超低的25%，以民進黨至少35%的支持度，任何被指名罷免的藍營立委，想靠冷戰應對罷免都等同自殺！在這種狀況下，朱立倫沒有出面率領全黨轉守為攻，積極帶動罷免綠委行動，就頗為耐人尋味。

一種觀察是，如同賴清德不想為罷免失敗扛責一樣，朱立倫也只想在第二階段後動員組織反罷免，避免罷綠委失敗後承擔政治責任。但這種考量忽略了藍綠基本支持者的本質不同，綠營支持者無論如何都會堅定跟黨走，藍營支持者只要第一階段沒有打出氣勢，很可能會認為黨中央無心對抗，索性也放棄投票，就此兵敗如山倒，當年的四大公投已驗證過這個事實。朱立倫若不採取行動，愈是不想扛責，最後責任終將降臨他的頭上！