不少人認為，美國新任總統特普朗的外交思維和策略很破格及難以預測，但某程度其實是很傳統和有迹可尋。不論是貿易、關稅，還是軍事、外交，特氏的出手次序都是由近而遠，由大至小，但與該等國家是否美國的傳統盟友無關。開始依次為鄰國加拿大、墨西哥、巴拿馬、格陵蘭，然後到歐洲、印度等等。近日他的關稅及軍事保護費魔掌，終於伸到了東亞，首當其衝的，正是與美國地理上最近的日本，即使對方是美國在區內最堅實的盟友也「冇面畀」。

日本在特朗普剛上台不久已吃了大虧，日本製鐵提出以真金白銀，收購、打救面臨倒閉危機的美國鋼鐵，對美國經濟和就業本來百利而無一害。前朝拜登政府一度否決有關交易，對日本實為輸少當贏。但特氏介入後，收購方案突然變成了投資、注資，即是日本出了錢但拿不到控制權與名分，比起收購遭否決輸得更慘。

特朗普宣布向全球貿易夥伴開徵對等關稅，並會針對非關稅貿易壁壘（NTB）施加同等限制。日本向來以NTB而聞名國際，包括各類安全、衞生及環保標準，產品包裝以至日文說明法規等。日本經濟產業大臣明起訪問美國，爭取將日本排除在美方的針對名單之外，但日方可提供的交換條件不多。

在日本官員到訪前夕，特朗普還借故就《美日安保條約》公開表達不滿，指條約並非互惠性質，因為日本需要美國保護，但美國卻根本不需要日本保護。有日本傳媒指，特氏似在暗示日本須像現時歐洲各國一樣，增加自身的國防開支，以減少對美軍防衞的依賴。但日媒可能想多了，特氏眼裏其實只有錢，他只想日本多買美國貨（包括軍火）、多到美國投資、多交美國關稅就可以。