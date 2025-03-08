中國外交部發言人4日回應美方關稅戰時表示，美方如別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的甚麼戰，中方將奉陪到底。美國防長海格塞斯翌日受訪被問及中方表態，稱美國也做好準備；又指中方迅速增加國防開支，發展現代化技術，想取代美國，如美國想遏制與中國或其他國家的戰爭，必須保持強大。

中國奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯鏡像中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名，行對華遏制、打壓之實。中國強調，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，打不得也打不贏。這是大實話，2010年中國國民生產總值（GDP）6.09萬億美元，超過日本成為世界第二大經濟體；2024年全年，中國GDP已達18.9萬億美元。以不變價格計算，比2023年增長5%。

過去一年，中國軍事科技成果洶湧噴薄，令人目不暇給，舉其犖犖大者如東風31AG向太平洋試射、「九天」大型無人機橫空出世、殲35A隱形戰機撕破蒼穹、防空反導系統紅旗19現出真身等。你看外長王毅如何警告美國：如果美國執意打壓中國，中國將別無選擇，只能奉陪到底。

中國領導人曾指出，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化……是走和平發展道路的現代化。不似一些國家通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路，那種損人利己、充滿血腥罪惡的老路，給廣大發展中國家人民帶來深重苦難。中國根本從不想取代美國，「他強由他強，清風拂山崗」，中國在軍事上亮劍，早已不再「韜光養晦」。

正如有論者指出，硬實力是軟實力的後盾，挺直了腰桿，就不會唯唯諾諾！你若犯我，奉陪到底！