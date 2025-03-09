世界視線：特朗普自吹自擂　民主黨束手無策

美國總統特朗普日前向國會聯席會議發表演說，引發朝野爭論，首先是會場內，共和黨與民主黨之間表現得水火不容。特朗普指現屆政府上任43天內所取得的成就，比大多數往屆政府在4年或8年所取得的成就更多，而他簽署了近100項行政命令，並採取400多項行政措施。共和黨人給予特朗普很多掌聲，部分民主黨人則舉起寫有「錯誤」（FALSE）的牌子，向特朗普的言論表達反對。在特朗普演說期間亦發生小插曲，民主黨議員格林高呼抗議口號，眾議院議長約翰遜將他逐出會議廳。

事實上，特朗普上台不足兩個月，無論簽署多少行政命令，替自己的狂加關稅及移民政策作出多少辯護，都因為未能見到效果，而只停留在自吹自擂的階段。另一方面，正正因為共和黨控制了參、眾兩院，最高法院的大法官也是保守派當道，民主黨可說是自列根政府以來，處境最為弱勢。

親民主黨的政論家批評特朗普的政策非常橫蠻，而民主黨如今最努力的，是針對特朗普的行政命令，找尋法理依據嘗試推翻或制止其執行，特別是針對勞工就業、環境及醫療等領域，但很明顯，這將是非常漫長的過程，並要尋找對策作法律訴訟。

民主黨如今亦開始策動基層覺醒運動，希望可以在州層面打擊共和黨議員，長遠爭取選民對民主黨的支持。但令不少民主黨人失望的是，民主黨前總統克林頓、奧巴馬及拜登，一直沒有加入批評特朗普的戰圈。

民主黨面對的更大問題，是經過去年大選嚴重受挫，現階段是群龍無首，正在探索發展路線。而大選落敗的賀錦麗，完全未能表現出可揭竿而起的號召力，民主黨內右翼不見有星級人物，左翼的桑德斯雖然一直有群眾擁戴，但左翼一定得不到金主支持。如今民主黨在戰略上是束手無策，而特朗普也是一個難以抵禦的表演者，是美國史無前例天天暴露在傳媒面前搞政治動作的總統，使民主黨無力應對。

至於共和黨方面，雖然不少黨內溫和派對特朗普的高關稅政策表示質疑，不少議員亦收到消息，指國內大型零售商「目標折扣店」（Target）及「百思買」（Best Buy）會加價，這將打擊消費信心及經濟，但即使這方面出現問題，這些共和黨議員還是會選擇與特朗普私下協商，絕不會公開挑戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻