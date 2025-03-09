或許是北京兩會召開，中國上下更為團結，對美國的貿易戰挑釁反應強烈，迅速反擊，表現出中國不會在貿易戰方面對美讓步。中國駐美大使館更宣告，中國不怕任何類型的戰爭，貿易戰、關稅戰、冷戰、熱戰，中國都準備好與美戰鬥到底。毫無猶豫，且是預早警告美國，顯示出中國不再期望特朗普政府會改變對華政策，表現出中國不怕戰、敢於戰鬥的底氣與決心。

特朗普找不到機會與中國進行元首外交，實際上想借機會向世界表達他的霸氣。中國不給他機會在國際舞台上，借中國因素來耀武揚威，也不讓他用言語欺騙與威脅世界，只是沉住氣，據理地以牙還牙，不作妥協，在全球範圍豎起反抗特朗普不合理的貿易和經濟政策的大旗，逐項針對，沒有遺漏。不但告知世界與美國人民，中國是不好欺負的，直斥美國的霸道，更是在全球帶頭地對美國的措施反擊，讓正趾高氣揚的特朗普，受到公開的挫折。中國不可欺，其他國家見中國強硬反擊，便在觀望特氏能否折服中國；失敗的話，它們便會跟中國一起以關稅和制裁反制美國，迫使其貿易戰剛開始便夭折。

以中國在國際上的實力，即使不刻意爭取，也會起領導作用，此所以特朗普視之為最大對手。貿易戰，也不僅由美國操刀，且要各個盟國及其他國家附從，合力對付中國。但是，只要中國認真認識國際及美國形勢，不畏怯，堅持反制，美國便無從着手。鬥加關稅、制裁，中國依樣奉還，還在軍事上反威嚇美國在太平洋的勢力，連任何類型戰爭都與美國戰鬥到底的豪言壯語，也出於政府之口，中國便擺出你來我往的戰鬥格。

中美之爭實在使其他各國，包括美國的盟國，有鬆一口氣的感覺。美國壓不倒中國，在互相攻擊之下，便無暇對付其他各國。反過來，美國無暇對付其他各國，便不可能挾各國一起圍堵中國。中國且有機會聯合各國，排斥與美貿易，或聯手在關鍵的產業鏈打擊美國的進口和出口。這才是高明的戰術，遠勝特朗普亂中取勝的下策。

在這個環節，俄羅斯大有空間在歐洲反擊，一是爭取烏戰勝利，二是與歐盟重建貿易合作。前者打消美國在歐洲維持軍事勢力的藉口，後者則趁美歐貿易戰，插入分化。特朗普機關算盡，可能仍只是笨招下策。