解決俄烏戰爭、中東之亂及美俄、美中的全方位博弈，避免發生大規模的衝突乃至戰爭，都是拜登政府給特朗普留下的爛攤子，基本上不可能按照美國的意願和利益解決。要解決，美國必須讓渡出相當的利益，如此就談不上「美國第一」、「讓美國再次偉大」得以實現。

對此，特朗普及其團隊是心知肚明的，最好能另闢蹊徑，找軟杮子捏，這樣才能從裏子到面子達到目的。軟杮子有三，即把丹麥的格陵蘭、巴拿馬運河、加拿大都吞到自家肚子裏；這些行為，表面上看是冒天下之大不韙，難度極大，因為侵犯了國家主權、領土完整，這個當今世界最大、最不可違背、由聯合國「守護」、鐵一般的國與國關係及規則。美國這樣幹，那就會「人神共憤」，「全世界不答應」。

然而，特朗普可以不理睬這些。君不見，連以色列都可以在聯合國大會上，把這些規則噴到一面屁，把聯合國秘書長痛斥一番，比以色列惡霸不知多少倍的美利堅還在乎甚麼？說不定，要當「美國歷史上最偉大總統」的特朗普，正是要找機會拿這些試試手，給聯合國及全世界一點顏色看呢！對特朗普而言，格陵蘭、巴拿馬、加拿大都是很軟的杮子，而且就在自己的眼皮底下和嘴邊，食之毫不用力。特朗普不用讀書讀史也能明白，古往今來，對任何國家和民族最重要、最基礎的，是要有土地、版圖，愈大愈好；古往今來，打了那麼多仗、死了那麼多人、毀了無數家園和滅國，還不是為了搶地盤、搶土地？用希特拉的文雅說法，是「生存空間和資源」。

特朗普知道，美國有今天，不是因為「上帝賜給」，而是他的先輩以屠殺、滅了當地人，奪得一大片資源豐富的土地，有了這片遼闊富饒的土地，美國才成為今日的霸主。然而，在當今百年大變局下，在中國崛起發展和「中等強國」、「金磚國家」、「全球南方」冒起之下，美國版圖似乎不夠大了，要再擴大，以應挑戰也。