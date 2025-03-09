有美國網民在社交平台提出這樣的問題：如果美國市場不買中國貨，中國會破產嗎？這種問題實在無聊得很，正如特朗普曾狂言貿易戰「很容易贏」一樣，反映許多美國人既狂妄又無知。他們將自己當成救世主，彷彿沒有美國地球將停止轉動，殊不知時代早已不同，中國可以不需要美國，美國未必可以脫離中國。實際上，中國本身市場規模龐大，而且不斷開拓新興市場，對美出口比例逐年下降，即使完全脫鈎，也不至於傷筋動骨，更別說破產。反而美國受到的傷害也許更大，因為其製造業已空心化，許多商品根本找不到替代貨源。這也正是老美一直強調無意對華脫鈎斷鏈的真正原因，非不為也，實不能也。

中國外交部長王毅提醒美國，應覆盤一下從關稅戰、貿易戰中得到甚麼，貿易逆差是擴大了還是縮小了，製造業的競爭力是上升了還是下降了，通脹是好轉了還是惡化了，民眾生活是變好了還是變糟了。這番話可謂苦口婆心，可惜對牛彈琴，如果老美懂得覆盤或反思，就不會如此狂妄、如此蠻不講理。

特朗普在國會演說中自賣自誇，聲稱上任一個多月已簽署近百個行政命令，取得超越多數美國總統4至8年任期的成就，甚至比華盛頓更了不起。厚臉皮的人很多，如此自戀自大的人鮮見，侵侵堪稱「奇葩」。其另一特色是出爾反爾，剛剛宣布對加拿大和墨西哥徵稅，相隔不足兩天又改口押後一個月生效，這已是第二次自打嘴巴，將關稅政策搞得像小孩子玩泥沙似的，簡直貽笑國際。民無信不立，國無信不威，老美自毀國際形象猶洋洋得意，實在不可理喻。

按照特朗普的如意算盤，以為所有國家都會臣服於關稅大棒之下，像加拿大和墨西哥那樣求饒。但中國不吃這一套，不僅沒有打算與美方商討，反而即時強力反制，打得老美措手不及。特氏揮舞關稅大棒後，本想再次和中方通電話討價還價，沒想到中方根本不理睬，連電話也慳番。

正如王毅指出，任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係穩定，也無法建立彼此互信。其實大家都知道，美國政府向來說一套做一套，毫無誠信可言，特朗普這種大嘴巴更是反口覆舌，「信佢一成，雙目失明」，中方豈會被其忽悠。