美國總統特朗普無差別高舉關稅大棒，對中國、加拿大、墨西哥同時徵收關稅，結果不僅遭中國強硬反制，加墨兩國亦決意反擊。加拿大杜魯多政府宣布，對化妝品、輪胎、水果和葡萄酒在內的300億加元、即208億美元的美國商品加徵關稅，並將在3月晚些時候，擴大到額外1,250億加元的美國商品。墨西哥政府亦決定跟從，日內將宣布對美國商品徵收報復性關稅。

這些美國「小弟」膽敢對着幹，反映特朗普的關稅措施極度不得人心，反美浪潮正在盟友之間升溫。結果華府隨即腳軟，表示將給予通過美墨加協議進口的汽車一個月關稅豁免。為甚麼會這樣？很簡單，在加墨設廠和製造零部件的汽車企業，其實都是美國企業，包括福士、通用、斯特蘭蒂斯等。特朗普對加墨汽車徵稅，亦即是向自己國家的企業徵稅，最終傷的是美國而不是別人。

由此可見，特朗普的關稅大棒完全是亂揮一通，沒有邏輯和道理可言。在他老人家心目中，只要祭出關稅絕招，其他國家便會喊驚跪低，美國不費吹灰之力坐着收銀紙。他從沒料到，竟然會有國家敢於反抗，中國也就罷了，連他最看不起的小弟也發難而起。說到底，正是因為中國表明奉陪到底，完全沒有懼色，對全世界提供了示範，亦鼓勵了其他國家站起來。

另一邊廂，俄烏和談問題，美國的表現亦教所有盟友心寒。烏克蘭當日是受到美國唆擺才打這場代理人之戰，歐洲亦即時附和並提供實質支持，如今特朗普上台竟徹底翻臉，完全傾向俄羅斯一方。歐洲長期視俄國為敵，這一改變教歐洲如何適從？總而言之，特朗普繼續胡亂出招，不但不會令美國再次偉大，反而只會令美國更加孤立，加速衰落。