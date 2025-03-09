下一個財政年度，港府打算停售商業用地，此舉也是迫不得已，即使勉強推售，十居其九都是乏人問津，到時候要流標、收回，只會丟人現眼。世界的商業模式正在急速轉變，寫字樓的空置率高，愈來愈多人選擇在家工作；商舖的出租率亦低，皆因大量消費者轉而在網上購物。這種情況並非香港獨有，觀乎英國、德國甚至中國內地的部分城市，亦是這般模樣。

過去特區政府出售商業地皮，可以換來大額收入，這種境況已經成為歷史，至於住宅賣地的收入，亦再無可恃。近日有人提議住宅用地也該停售一年，雖然特區政府會接受的機會不大，但即使堅持出售，相信庫房的增益亦屬有限，對彌補龐大的財政赤字，只是杯水車薪。

美國的特朗普政府正構思成立主權基金，投資於不同的優質企業，傳聞就連網上影音平台TikTok，也是其中一個考慮收購的對象。所謂「他山之石，可以攻玉」，香港政府總不能坐吃山崩或者望天打卦，必須參考其他地區的經驗，盡快減滅財赤。若然扣除發行港元所需的儲備貨幣，據說外匯基金加上其他的政府基金，尚有近兩萬億元可供調度。既然如此，何不效法挪威、新加坡以至美國等地，成立主權基金，投資於優質資產？

香港應該感到慚愧，本地孕育不出DeepSeek或者宇樹人形機器人這一類的出色產品，但光是自責與羨慕是沒用的，倒不如善用香港金融中心的資本優勢，主動入股優質企業，只要投資得宜，將來的回報也可以十分可觀。我們不必期望新設立的主權基金，能有巴郡般的投資成績，但只要動用一萬億元，年回報率達到10%，那便是一千億元。這個數額已等同於全盛時期，港府一年的賣地收入。