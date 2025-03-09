為了逼迫烏克蘭簽署礦產協議，並進一步促成俄烏停火，美國暫停對烏國的一切援助，特朗普特使凱洛格還明言：「這是烏克蘭自找的，就如同棒打一頭頑固的騾子。」這簡短的談話，完全暴露了特朗普政府對內對外的行動準則：不聽話就開打！

過去人們習慣的兩手策略，叫做「棒子與胡蘿蔔」，聽話餵你胡蘿蔔，不聽話就給你一棒。然而現在的特朗普連胡蘿蔔都省了，別想從美國拿到任何好處，美國不再付出，只想獲得。如果不乖乖聽美國的話，那就是大棒伺候！烏克蘭面對的困境如此，北約的難題也是如此，日本、南韓都被要求付出更多軍費，加拿大、墨西哥被關稅對付，全世界都在擔心美國的棒子下一個招呼的可能就是自己，台灣自然早就名列在特朗普的菜單當中了。

擺在眼前的，就是台積電被迫投資美國1,000億美元，還得把最先進製程全部交出！而且這個過程完全跳過了賴清德政府，經濟部長郭智輝坦言事前毫無所悉。這意味着特朗普根本沒把賴清德瞧在眼裏！而既然連事關重大的台積電，賴清德都表現得如此軟爛，那麼接下來特朗普對台灣更將予取予求，只要稍敢反抗，就立刻大棒臨頭。

明年台灣軍費調整到GDP的3%恐怕勢在必行，全面延長兵役至兩年也會排入時間表，而大量購買美國過時軍備以及基因改造食品，也是平衡台美貿易逆差的必要手段。總而言之，只要特朗普想要，賴清德就得雙手奉上，否則就得捱揍。

但台灣難道真要讓自己淪落到連次殖民地都不如的地位嗎？國家瀕臨滅亡邊緣的澤連斯基，都有勇氣在白宮對嗆特朗普，張嘴就是抗中保台的賴清德，就沒有一絲對抗特朗普的勇氣嗎？世界這次真的又看見台灣了！看見台灣有多孬！