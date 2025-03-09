美國總統特朗普一上任就揮動關稅大棒，不過近來每每在最後關頭宣布暫緩，恐嚇不到其他國家之餘，反而嚇到美國國內的商界。這種現象的背後，正正反映特氏所謂「對等關稅」的想法，將對美國產生非常嚴重的反效果。

猶記得特朗普月初宣布對加拿大和墨西哥徵收25%關稅後，加墨兩國隨即表明會反制。結果特氏在臨門一腳轉軚，對符合美墨加協定的商品和服務豁免新關稅，直到4月2日，等於放了兩國一馬。這已是一個月內美國第二次延遲，一延再延，肯定會削弱關稅大棒的殺傷力。特朗普為何不敢下狠手？說到底，是因為關稅政策在美國國內不得人心，這從資本市場的表現可以看出。今年以來，美股一改過去幾年強勢，跑輸全球其他地方，主要原因是華府政策朝令夕改。每次臨近關稅落實的死線，美股都會大跌；特氏一延遲落實，股市又反彈。所以說加關稅傷害了美國自己，一點也不假。

而關稅政策最大的危機，是動搖了美元在全球的霸權地位。美國GDP約佔全球的25%，貿易額則大概佔了10%多一點，但美元長期佔據全球外匯儲備的60%左右，這就是美元霸權。很多國家對美國貿易出現順差，賣給美國的貨多於自己從美國買貨，它們手上囤積大量美元，只能用來買美國國債。美國雖然是貿易逆差和欠債纍纍，卻通過美元霸權來收割全球，名副其實佔了便宜還賣乖。

如果特朗普實施「對等關稅」，實現他所謂的貿易平衡，美元便不可能佔據全球儲備貨幣這麼高的比例，美國國債亦會少了國家購買。正如有歐洲經濟學家建議，用歐元取代美元，是對付美國關稅威脅的「核武器」，如果美國真的逼到其他國家集體去美元化，無異於自取沒落。