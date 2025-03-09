昨日講到，特朗普的魔爪已伸到東亞，首當其衝是其忠誠盟友日本，包括將真金白銀的日鐵對美鋼收購案，變成無名無份無控制權的投資。說好了的晶片生產補貼法案，亦突然變了廢紙一張，生產完後進口美國還要額外加徵關稅。還有原本是互惠互利的《美日安保條約》，特氏突然改口稱對美國並不公道，要求日本自行增加軍費自衞。但明明區內的安全威脅與軍事競賽，正正是美方帶頭搞出來的，現在卻要盟友自費埋單，而且購買的軍火十居其九都是來自美國。

除了日本，形勢相近的南韓估計亦很快被特朗普看上。他日前在國會發言時，批評南韓對美國貨品徵收的關稅幅度，是美國對南韓進口貨品所收的4倍。但特氏或其幕僚可能忘了，兩國早已簽署自由貿易協議，美韓之間實際上近乎零關稅。最慘是南韓三星電子在德州開設的晶片廠，加大了投資不久，便突然失去美國政府的補貼。

還有來自北韓的安全威脅。特朗普在上一個任期曾與北韓領袖金正恩交好，令兩韓局勢得以緩和，但兩人及兩國很快又再交惡。在拜登年代，北韓更不時亂射導彈和狂放氣球，美韓則以加強聯合軍演作回應，令朝鮮半島局勢不斷升級，南韓因而要向美國購買更多武器自保。但看來這樣還不足夠，特氏想向南韓取得更多，尤其後者現時政局混亂，群龍無首，幾乎是任由美國魚肉。

台灣的情況亦不比南韓好。台積電剛宣布加碼1,000億美元在美國亞利桑那州開設更多晶片廠，特朗普翌日便將晶片補貼法報廢。但台灣領導人賴清德還死撐這是好事，聲稱這是台灣企業走向國際的表現。據報特氏對台方的表現仍不滿意，準備向台灣進口晶片加徵100%關稅。明日再談。