歐盟領導人上周四在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，同意歐盟委員會主席萊恩日前提出的「重新武裝歐洲」計劃，調動近8,000億歐元，以打造一個安全且有彈性的歐洲，將繼續與北約夥伴密切合作。

理想宏大令人佩服，然而真要實踐起來，卻是困難重重。事實上，法國總統馬克龍一大早已有「歐洲戰略自主」的號召，聲言不能靠美國保護，可惜法國有心無力，馬克龍自己民望低殘，而喺佢領導下嘅法國，經濟毫無起色，連國際軍力排名都落後於印度、南韓，佢講「歐洲戰略自主」，果真係人唔笑，狗都吠啦！

至於德國，亦時不我與！德國喺默克爾時代，可說是歐洲國家的典範，皆因默克爾除了具備女強人本色，更生逢其時，德國有多重靠山：國防靠美國，能源靠俄國，經濟靠中國。要言之，默克爾執政的十幾年間，是德國坐上了經濟全球化順風車的大好日子，此亦「時來風送滕王閣」也。如今，隨着特朗普再次重掌白宮，佢要歐洲各國自己保護自己，不要說德國感到無力，歐盟諸國恐怕亦寢食難安。

峰會公報指出，歐洲必須更加負責任地處理自身防務問題，歐盟會加強整體國防能力，減少戰略依賴。講就天下無敵，可惜又係口水多過浪花。瑞典一個研究顯示，2019至2023年間，55%歐洲防禦軍備均由美國進口，較之前5年增加了20%。此外，美國《國防新聞》不久前引述十多名專家認為，在大部分關鍵武器上，歐洲平均需時5至7年才能夠追上美國。阿哥，打鐵還需自身硬，依家27個歐盟成員國，只有匈牙利反對200億歐元援烏。唉，自身都難保，好心量力而為啦，「重新武裝歐洲」又係柴娃娃，瞎起哄！