正論：工廈劏房密麻麻　解決隱患不容拖

房屋問題一直困擾政府，當局過去的《施政報告》亦不乏提出一系列解決劏房問題的方案，譬如訂立最低居住標準、設立「簡樸房」登記制度，以及取締不符合最低標準的「劣質劏房」單位等。然而，取締劏房如缺乏彈性措施，或會導致劏房被大規模取締，基層市民被迫遷，在尋找居所時或面臨更大困難，如簡樸房租金貴，即使能夠安置到過渡性房屋或簡約公屋，亦擔心會被搬遷到較偏遠的地區，影響小朋友上學，而大人工作地點遠又擔心交通費昂貴，影響生計。要言之，就是百般無奈。

事實上，除了一般的「屈室求存」的左廚右廁、上床下廁，甚至乎豬欄劏房等蝸居生活的苦況，還有工廈劏房。呢，葵涌區有多幢工業大廈，當中不乏工廈劏房。有團體合作進行了「2024葵青區工廠大廈劏房現況調查」，透過問卷調查去年10月至12月間接觸居於葵涌區工業大廈的住戶共約834戶，訪問了66戶葵青區工廈劏房居民。昨日發表的調查報告，發現工廈劏房多以一至二人居住為主，佔逾八成，高於一般劏房；受訪工廈住戶單位的分間單位面積中位數，於2022與2024年同為150平方呎；工廈單位分間數量平均是15.6間，比一般劏房的3.2間多出近5倍，分間最多的一個單位分間了60個房間。

團體認為，一個單位竟然劏出60個單位，每個單位面積約150平方呎，反映了工廈劏房單位明顯較私樓劏房面積大，吸引經濟能力不足、但需要有較寬敞居住空間的住戶，但分間數量驚人的工廈單位，亦衍生出各種環境及安全狀況。一般而言，劏房改建通常不涉及樓宇結構，改建因此大多不用向屋宇署申請，更改劏房的業主經常都會忽略了一些安全標準，譬如火警逃生途徑守則、改變樓宇用途、光線不足及通風要求、渠管排污衞生情況、電錶胡亂接駁導致短路而引致的火警風險等。

可以想見，一個單位分間了60個劏房，渠管、電錶必然駁至非常凌亂。試想想，若60個劏房均有獨立洗手間，肯定不是原本的洗手間位置，如果渠務做得不好，大有可能引發衞生問題；而電錶亂駁，60個劏房戶的耗電量或會超過供電量，尤其夏天開冷氣時，火警風險必然大增。

事實上，本港大部分工廈的地契訂明地段只准用作工業、倉庫一類用途。然而，因公屋嚴重短缺、私樓價高，許多業主便將工廈單位分間為劏房出租。屋宇署通常會提醒工廠大廈業主，不要把其單位非法更改作居住用途；違反有關法例或不遵從命令的業主可被檢控。不過，當局經常雷聲大、雨點小。若然真正嚴厲取締非法工廈劏房，怎會至今仍然有這麼多工廈劏房，當中恐怕有不少是非法的。如今團體的調查，竟發現有工廈單位一劏60間，衍生的衞生及安全問題豈可忽視？當局有必要跟進調查，否則一旦有惡疾傳染或火警發生，再追究或已太遲。

房屋問題確實是政府施政的「重中之重」，然而，「告別劏房」要跟進及善後之處亦多，政府要深入基層了解劏房戶的切身困難，團體促政府應全面檢討和改善清拆及安置政策支援程序，急其所急，才有望真正幫到他們。