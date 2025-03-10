就在特朗普把澤連斯基摁在地上輾搓之時，普京心喜，想在未來談判中拿到更多，遂下令對烏克蘭發動大規模空襲，目標是極具戰略價值的敖德薩、波爾塔瓦、哈爾科夫，以及捷爾諾波爾的能源和民用基礎設施。

敖德薩曾經是蘇聯的第四大城市，如今則是烏克蘭第三大城市，位於黑海西北岸，是烏克蘭最重要的貿易港口。俄羅斯若拿下敖德薩，就能困死烏克蘭，直接威脅基輔。烏方表示，今次是特朗普停止軍援後，俄羅斯首次發動大規模聯合攻擊，莫斯科的戰略意圖頗為明顯。與此同時，俄軍還突破了庫爾斯克州的烏軍防線，「幾乎全面包圍近四分之三的烏軍兵力」，對俄羅斯完全收復庫爾斯克州邁進一大步，這會令澤連斯基提出的「以土地換土地」籌碼盡失。

一看情況不妙，特朗普立刻揚言，正考慮對俄羅斯實施大規模銀行制裁和加徵關稅，迫使俄羅斯早日談判。對特朗普這個根本無用的制裁，俄羅斯外交部回應，不會阻止俄方達到在烏克蘭的行動目標，而俄羅斯已經面對很多制裁，可見莫斯科根本不甩特朗普。美國財長貝森特則表示，對俄羅斯制裁一直維持不變，如果制裁能在和平談判中發揮作用，美國將毫不猶豫全力制裁。略為細品其言，可知這位美國財長已對制裁作用喪失信心。

事實上，美國的制裁在戰爭中早已失去作用，又怎麼可能在「和平談判」中發揮作用呢？這不是瞎扯嗎？其實，特朗普也知道自己是瞎扯，然而又不得不哀求俄羅斯和烏克蘭：「現在就開始談判吧，以免為時已晚。謝謝你們！」

現在對於談判，普京和澤連斯基都沒那麼急，急的是特朗普，他想在百日內完成談判，建功立業。然而，他可以迅速搞定澤連斯基，但很難搞定普京，軟硬兩手都難搞定。特朗普放出要制裁俄羅斯狠話時，還不忘搖出橄欖枝，再次聲稱他與普京關係不錯，認為對方會為了結束戰爭而作超出必要的讓步。哈哈，侵侵真有些語無倫次了。