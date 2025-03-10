特朗普重返白宮之前曾許下承諾，說上任後24小時之內，便會讓俄烏戰爭結束，但如今24小時固然早已過去，就連24天亦過去多時。在俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基之間，特朗普本來想充當和事老，到頭來自己幾乎也跟澤連斯基鬧翻，這個魯仲連，他似乎愈來愈難當下去。

其實早在去年，澤連斯基已經看得明白，他曾公開調侃特朗普，說按侵侵的構思，又何須24小時，如果讓時任美國總統拜登去做，只消5分鐘便能結束俄烏戰爭。因為特朗普的建議再簡單不過，就是叫烏克蘭直接投降、徹底投降，甚麼都讓予俄羅斯便行。

事實證明，新任白宮主人的停戰方案正是如此，俄羅斯佔領的土地，烏克蘭只能認栽，再也討不回來。至於烏克蘭為保障國家安全，希望加入北大西洋公約組織，侵侵更是一句回絕，說此事免談。

去年的澤連斯基或許還始料不及，特朗普除要求烏克蘭全盤跪低之外，還獅子開大口，向烏國索取價值5,000億美元的礦產資源，以償還美國軍事援助的開支。整個烏克蘭輸到貼地，卻還要被特朗普多次公開揶揄，說「貴國無牌可打，只能如是」，世界外交史上的屈辱，大抵無過於此。

烏克蘭曾擁有世界第三大的核武儲存庫，後來主動放棄，如今竟淪落到這般田地。北韓、伊朗等國家看在眼裏，你認為他們將來還會有放棄擁核的機會嗎？特朗普在上一屆總統任內，曾卯足勁想逼迫北韓放棄核武。如今在他第二屆總統任上，卻肆意折辱棄核後的烏克蘭，此舉不是在提醒北韓，千萬別放棄核武嗎？未知特朗普可有想過，自己在前後兩屆總統任內，所做的事情，其實是自相矛盾？