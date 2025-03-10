早前公布的新一份《財政預算案》提出不少節流措施，其中一項是將長者兩元乘車優惠縮水。不過，當局預計需時18個月才能完成17,000部八達通機的調校，意味這項節流措施要一年半之後才可見效。若說以前香港速度是快的代名詞，近年已經變成慢的代名詞。

毋庸諱言，回歸以來香港錯過不少大好發展機遇，例如首任特首提出數碼港，在當時算是有前瞻性的發展大計，之後卻變質為房地產項目；另一項中藥港大計同樣不了了之，到近年當局才重提發展中醫藥產業。數學家丘成桐也曾憶述，20多年前有台灣半導體巨頭原本想落戶香港，卻因為港府官僚行政僵化，最後轉戰上海成為「中芯國際」。

令人慨嘆不已的是，近年全球創科技術的發展愈來愈快，港府的行政工作仍然是循規蹈矩、行禮如儀，速度明顯跟不上。有朋友向我透露，他曾經申請港府的創科資助項目，結果政府耗時兩、三年仍未批出，令相關項目成為明日黃花，笑言這種速度想搞創科真是開玩笑。

財爺近日描繪雄心壯志，說財政收入以後不能靠賣地，香港要全力發展人工智能為關鍵產業。有理想是好事，問題是何時才能有成果呢？當局一味說要發展，惟連具體的大餅都未能畫得似樣。反觀一河之隔的深圳，已經勾畫《行動計劃》，目標為明年全市人工智能終端產業的規模，力爭達到一萬億元人民幣，令香港相形見絀。

再舉一個例子，香港近年發展北部都會區，同樣進展緩慢，按此速度，恐怕要20年後才能成形，到時人間已是另一番景象。若當局不從根本上改變思維，急起直追，類似河套港深創科園這種一邊高樓大廈、另一邊荒地魚塘的場景，只會不斷重演。