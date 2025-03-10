一連兩日分析了美國新任總統特朗普，如何對待東亞地區內的盟友日本、南韓和台灣，簡而言之就是金錢掛帥，六親不認。包括要求三方加大對美國本土的直接投資，聘請更多人工高但生產力偏低的美國工人，購買更多價錢被打高了幾倍的美國軍火及其他貨品，同時又取消原定的晶片補貼政策，並反過來向對方的進口貨品加徵關稅，稅率與非盟友無異。彷彿對住自己人，尤其是弱者，着數更要攞到最盡！

美國在區內還有一位傳統盟友菲律賓，不論經濟或軍事實力，都比日、韓、台還要弱，但就是勝在本身一窮二白，沒有甚麼天然資源或優勢產業可供美國掠奪，也交不起更高的關稅。不少人因而認為特朗普上台，對美菲關係及菲國自身的定位和發展影響不大。

美國對菲律賓也存在貿易逆差，但由於進出口數量都不高，差額相對於其他國家可謂微不足道，當中不少更為服務貿易，難以打稅。從另一角度看，菲律賓經濟近年錄得不俗增長，某程度正是受惠於美國的遏華貿易政策，令不少區內資金轉往當地投資設廠，或是純粹將中國產品換裝成菲國貨品，然後再出口美國逃避關稅。

在軍事上，菲律賓總統小馬可斯一直積極配合美方遏華政策，在南海主權問題上不斷挑釁中國，製造事端，離間中方與東盟的友好關係。問題是，特朗普似乎並不熱衷於搞地緣政治，尤其是在偏遠的東亞地區，菲國也買不起很多昂貴的美國軍火，因此菲方早前先後與日本、澳洲以至法國等加強軍事合作，疑似為美軍於南海退場買定保險。

特朗普未來會如何看待菲律賓呢？他至今未有明確表態，可能根本已忘記了有這位「窮親戚」。小馬可斯已不止一次公開求見特氏，但一直未獲回覆。