新一份《財政預算案》出爐，政府提出的強化財政整合計劃，以嚴格控制公共開支為主，開源為輔，盡量減低對市民的影響，我對此表示支持，然而在開源措施方面，仍有需要加大力度。

預算案部分內容接納本人建議，包括在節流方面，政府在「資源效率優化計劃」加大力度，政府的經常性開支節省幅度由1%升至2%；公務員全體凍薪，並在未來兩個年度每年削減2%人手。我相信此舉有助公務員編制「瘦身」，並提升政府行政效率和節省薪酬開支。開源方面，政府亦接納意見，研究增設籃球博彩稅，希望可以盡快落實，打擊外圍賭博，為政府帶來更多稅收。政府亦回應我就發債融資建議，未來5年每年發行1,500億至1,950億元債券。適當發債不僅能投資基建項目及改善民生，更可刺激經濟增長，同時滿足市民穩健理財的需求。

但我必須指出，當局的開源措施力度仍欠奉。增加機場離境稅、收取人才簽證費、徵收邊境建設費、增加公共服務收費等新舉措，預期為政府帶來52.2億元收入，面對千億財赤對公共財政造成的壓力，顯然力度不足。事實上，部分開源措施更有優化空間。預算案提出，檢視各政府隧道及主幹道的收費，並檢討俗稱「牛肉乾」的違泊定額罰款、電動私家車牌照費，以及停車收費錶的收費，料每年可增加約20億元收入。當中檢視定額罰款，是我在諮詢期間提出的建議。違泊的罰款金額自1994年修訂以來均為320元，立例距今已有30年，市民平均收入水平在增加的同時，罰款卻未見與時並進，變相降低阻嚇力。同時，我建議政府可擴大罰款的檢討範圍。至於在限制區上落客、非法進入黃格路口等交通違例的定額罰款，上次調整已是2018年，政府亦應檢視執法數字，若有反彈，亦應研究進一步提高罰款。

另外，參考執法部門近年的數字，涉及超速和駕駛時手持使用電話等數字一直偏高，超速駕駛更是過去5年交通違例事項中的首名，罰金僅為320至1,000元，已久未更新，我認為政府亦應納入檢視罰則的範圍，提高阻嚇性，同時保障道路使用者安全。

此外，新一份預算案提出，研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，傾向每部私家車收取200元，我對此建議有所保留。目前，「港車北上」每程成本約500元，若引入新收費，成本將大增至700元，我擔心此舉影響港人北上意欲和企業往返兩地成本，尤其是經常使用港珠澳大橋的人士。政府近年積極強調香港融入國家發展大局的重要性，推動粵港澳大灣區建設，此措施或與此方向背道而馳，我促請當局仔細檢視後再作決定。

良好穩健的公共財政，是維持香港繁榮穩定的立足之本，期望政府未來在開源節流上繼續多下工夫，積極推動經濟復甦的步伐，方能達到在2028/29財政年度恢復盈餘的目標。