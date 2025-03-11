民主政治發展到今天，有點荒腔走板，有時候換一任政府，猶如換了整個國家，讓你陌生得像是從不相識。譬如一個好朋友，4年前跟你稱兄道弟，4年後的今天卻突然變臉，處處尋你的不是，不停在你身上討便宜。但你可別以為，從此之後雙方必定形同陌路，說不定再4年後他又會跟你重修舊好，甚至指天起誓，要與你成為刎頸之交。讀者諸君，假如有這樣一個朋友，你會跟他交心，願意視他為長遠的合作夥伴嗎？

就以美國為例，特朗普入主白宮之後，很多盟友都覺得美利堅像是翻了面孔，忽然變了另一個國家，昔日休戚與共，甚至可以生死相許的兄弟，如今幾乎成為敵人，在好些旁觀者眼中，美國對待敵人的態度，或許比對待盟友更好。

台灣是美國政策驟變之後，其中一個最大的受害者，滿肚子冤屈，無處傾訴。美國前總統拜登在任期間，以保障國家安全為由，迫使寶島的「護台神山」台積電，要將部分生產線遷往阿美利加。台灣不少官民在老美面前馴如羔羊，大哥有令，小弟自然要乖乖聽從，於是台積電的廠房陸續落戶美國。生產線遷美之後，大量材料、配件自然要由原產地台灣供應，結果輸美貨品大增，兩地的貿易逆差擴大。可是這樣的貿易盈餘，台灣本來不想賺取，他們巴不得台積電的生產線，能夠全部留在當地，但如今特朗普上場，竟然反過來說，台灣對美的貿易盈餘太高，佔了大便宜，現在更威脅寶島，說可能要大增台貨的入口關稅。

踏入2025年之後，何止台灣不敢再信任美國，就連美利堅的鐵桿兄弟都信心動搖。德國已經有政客提出，是否應該停止採購美製的F35隱形戰機。