特朗普2.0的狂潮衝擊下，世界秩序開始出現鬆動重整的迹象，學者擔心許多國家與地區，包括烏克蘭、台灣、德國、日本、南韓，都可能走上擁核自重的道路，二次核武軍備競賽即將再起！然而，新一輪的軍備擴張或許會出現，但就客觀現實來看，核武的軍備競賽卻幾乎不可能成真。

很多人說烏克蘭當年若沒有放棄核武，就不會落到今天的下場。這種說法完全忽略了當時的環境背景，那就是烏克蘭根本沒有足夠經濟力量支撐偌大的核武儲備，硬要保留核武，不僅將被東西方雙重制裁，無力更新維護的結果，也只會讓其所擁有的核武統統失效。德國近日揚言考慮打造核武以保障自身安全，但這其實是自欺欺人，身為二戰戰敗國，德國國境始終受到美國嚴密監控，高達3.5萬美軍駐紮在德國基地，不可能會容許德國發展核武。日本與南韓的情況也類似，要在瞞過美國的情況下發展核武，簡直就是不可能的任務，美國絕不會坐視這種情況發生。

台灣很多人感嘆，若是當年沒有張憲義臥底舉發，台灣今天就可以有核武保護自己。有這種想法的人太過天真，就算台灣真能獨力發展出核武，請問能保持多久不被美國發現？一旦被美國偵知，下場就是拆除毀棄，缺乏對美抵抗力的台灣到最後仍舊是竹籃打水一場空。

其實美國不僅不允許他國核擴散，精打細算的特朗普也不認為維持龐大核武庫是個好主意，目前正積極和中俄洽商進一步限制核武的條約。而核武並不是擁有就足夠嚇阻敵手，還必須有適當的載具能夠投放才有意義，這種大規模的研發投資難以隱藏，本就只有少數大國可以做到。所以，特朗普2.0或許會讓世界混亂，但核戰爭的風險，應該還和人類有段距離。