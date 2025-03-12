國防部發言人吳謙大校對台灣當局「倚美謀獨」、「以武拒統」的警告愈來愈嚴厲，最新措詞是——解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態。「台獨」分子鬧得愈厲害，頸上的繩索就會勒得愈緊，頭頂上的利劍也會更加鋒利。較早時，吳謙還警告「台獨」莫猖狂，早晚要來收了你們！

近期解放軍的行動確乎正在升級，對台灣展開了實彈演習，出動了兩棲登陸艦，展示新型兩棲裝甲車，為攻下台灣、登島作戰作準備，這就是把繩索愈勒愈緊，時機到了再一用力就使其氣絕，「台獨」頭上的利劍當可落下，瞬間斃其命。解放軍的行動表明，武統台灣、收了「台獨」分子正在步步逼近，不管有沒有時間表，「收台」都可能突然發生。

近日召開的「兩會」，北京對「台灣問題」着墨不多，台灣方面倍感心驚，覺得「字愈少，事愈大」，趕緊按照美國總統特朗普的要求，把「國防預算」增加至佔台灣地區生產總值的3%，多買美國武器，「加強台灣全社會武裝防衞韌性」，且一個勁兒地催促美國趕緊交付延遲已久的逾100億美元武器。

美國方面則「你急我唔急」！美國在台協會處長谷立言接受專訪時，先打一通官腔——總統特朗普優先目標之一是維護世界和平，具體包括終結俄烏戰爭、加強印太地區阻嚇力，避免台海衝突。谷立言還說，很多國家正增加國防預算，購買美國武器軍備；稍後谷立言話鋒一轉，連哄帶騙地說，台灣是美國軍售交付優先首要目標，美方正在努力加快交貨期程，尤其是「不對稱作戰」相關設備，對台灣影響較大。

甚麼是「不對稱作戰」相關設備？就是要台軍打近戰、打巷戰、打城鎮戰的輕武器。若台軍和解放軍打到這個份兒，則說明台灣基本被拿下，沒啥可打了。而最大之可能是，台軍根本沒有使用輕武器的機會，已完蛋或投降也。