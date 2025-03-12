特朗普聲稱目前美國和俄羅斯的核武庫規模最大，但中國會在4至5年內擁有相同規模的核武。這種說法靠譜嗎？目前美俄各自擁有5,000多枚核彈頭，而中國估計只有500至600枚，怎麼可能在4至5年內達到美俄的規模？侵侵分明又是信口開河，無非想把中國拉入美俄裁減核武談判。中方當然不會上套，繼續按既定目標加強核威懾力，才是對付豺狼的不二法門。

根據美國媒體的數字，美國每年在核現代化項目上的支出達到750億美元，未來30年總支出將高達1.7萬億美元。老美一方面窮兵黷武，一方面渲染中國核威脅，未免太虛偽。實際上，核武的真正作用是戰略威懾，當年美國之所以敢拿日本祭旗，主要是因為其他國家沒有原子彈，而現在不一樣了，在恐怖平衡之下，任何國家都不敢隨便使用核武器。現代戰爭始終要靠常規武器，過去美國武備先進，軍力稱霸全球，當然不會將中國放在眼裏。但這些年隨着中國軍事裝備日新月異，軍事實力突飛猛進，某些方面已後來居上，老美的焦慮全寫在臉上。

美國國防部長海格塞斯日前宣稱，美國並不尋求與中國開戰，但將在特朗普總統領導下重建軍隊，為戰爭做好準備。看似磨刀霍霍，實則心虛膽怯，美軍不是世界第一嗎？為何還要重建？很明顯，在這場大國博弈中，美國已沒有多少底氣。從高超音速導彈到076兩棲攻擊艦，從無人機到六代機，從機器狗到機器狼，中國在多個軍事領域遙遙領先。反觀美國來來去去靠幾艘航母支撐場面，進廠維修多於出海執行任務，連也門胡塞武裝也嚇唬不了，更別說對付中國。

西方軍事智庫預測，2025年中國海軍將有13艘大型軍艦加入，總噸位達到20萬噸。也就是說，中國單是一年新服役的軍艦就超過許多西方大國的海軍總噸位，而且不只是追求數量，尖端技術方面更是實現了跨越式發展，美國也瞠乎其後。

曾有一段時間，美軍將領和華府政客不斷叫囂「中美必有一戰」，西方智庫也頻頻進行兵棋推演，研究如何迅速擊敗中國。而近年來這種噪音已明顯減少，原因何在？答案很簡單，美軍根本不敢與解放軍開戰。美國糾集整個西方陣營尚且打不贏俄羅斯，而中國綜合實力遠勝俄羅斯，老美豈敢輕舉妄動？貿易戰無效，熱戰又不敢，特朗普還有甚麼招數對付中國？