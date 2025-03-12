全球首富馬斯克領導的政府效率部遇神殺神，今年首兩個月已累計裁減逾6萬名聯邦政府僱員，對比去年同期的151人，裁員幅度史無前例。然而，正因為其「史詩級」裁員過於激進，不僅公務員不滿，就連國務卿魯比奧，據聞也因此跟馬斯克大吵一場。

「吵大鑊」的報道來自親民主黨的《紐約時報》，是否百分百真確成疑，但不難想像，馬斯克得到特朗普力挺而在政府內蠻纏胡攪，必然會惹來極大反彈。魯比奧作為國務卿，至今沒有突出表現，甚至被指遭架空和邊緣化，最多可能只幹18個月就會下堂求去。是耶非耶？只能走着瞧。

除了人事失和，特朗普亦面對種種內憂外患。俄烏和談沒有寸進，多次表明欲跟中國國家主席習近平見面又未有進展，甚至連他老人家自詡最擅長的經濟也搞唔掂，不得不承認美國可能有經濟衰退的風險。事實上，美國早已負債纍纍，製造業空心化，加上美股近日暴瀉，特朗普的胡亂行事，猶如加速經濟衰退的催化劑。君不見，美加墨本來簽署了自由貿易協議，兩國亦為美國提供廉價產品和天然資源，本來是互惠互利的關係，奈何特朗普認定這些國家佔了美國便宜，忽然對準兩國高舉關稅大棒，反而激起兩國政府出招反制，國民更由崇美變成反美，到處都有抵制美國之聲。

至於中國，特朗普更是沒有辦法擺平。現在中國的態度是奉陪到底，你徵我關稅，我一樣徵你關稅。中國是製造業大國，美國許多日用品都是中國製造，特朗普狂徵關稅，必然導致通脹。消息指，專售廉價產品的沃爾瑪要求中國供應商減價被拒，反映中國不會示弱的冰山一角。美國經濟一亂，特朗普的政治生涯恐怕亦隨之玩完。