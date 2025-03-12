有消息傳出，中國國家主席習近平與美國總統特朗普會在短期內會面，時間可能是在今年6月。特朗普入主白宮未幾，已私下表示，希望在上任後的100天內訪問中國，故即使今次如期成行，也是比他預期的日子延遲了。

特朗普為人粗中有細，他經歷過多次生意失敗，或許正因如此，侵侵比上一任的拜登，更懂得權衡輕重得失，也更懂得綜觀全域。事實上，這位新任的白宮主人所言非虛，如今整個世界亂嚷嚷，要想廓清乾坤、讓天下太平，必須美中兩國攜手，只要雙方能夠合作，幾乎可解決世界上一切的問題。

俄羅斯總統普京曾經說過，世界上只有三個國家真正擁有獨立主權，分別就是美、中、俄三國。俄羅斯的綜合實力遠不如中、美兩國，況且中、俄分屬友好，北京想要做的事，莫斯科斷不會刻意抬槓。至於其他國家，或多或少都要仰人鼻息，即使是加拿大，國土面積比中國還要大，但在老美面前，也只是小老弟。因此世界上絕大部分國家，確實沒有完全獨立的主權，好些事情還得看「老大哥」的面色行事。

侵侵正是看通了這一點，他知道只要華盛頓與北京聯手，就猶如屠龍刀與倚天劍合璧，以此號令天下，天下莫敢不從。世界上只有傻子才會無端端用屠龍刀硬砍倚天劍，要是如此，結果只能兩敗俱傷。而接下來的中美高峰會，委實教人期待，俗語說「見面三分情」，習主席與特朗普碰頭之後，二人把臂同遊、邊走邊談，雙方大抵沒有化解不了的矛盾，天下間也沒有解決不了的事情。在少林與武當派之間，不一定要二擇其一，也可以齊頭並進，事關兩者一旦火併，恐怕會毀掉整個武林。