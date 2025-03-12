特朗普關稅壁壘戰術在全球掀起波濤，面對這位「關稅人」，每個國家或地區的應對方式都有所不同，而特朗普也相應作出不同的反應。

加拿大杜魯多一開始飛到海湖莊園軟語相求，結果是當面被奚落為「州長」，甚至被特朗普嗆乾脆成為美國第51州！等到杜魯多重新硬起來，決定對美國同樣課25%的關稅，甚至安大略省還揚言要直接對美國斷電，特朗普才決定暫緩課稅。即將上任的卡尼顯然打算持續對抗，起手式就要戰鋼鋁關稅，就看特朗普如何接招。

墨西哥辛鮑姆面對特朗普始終不卑不亢，雖然同樣對美國課徵關稅加以反制，卻持續保持溝通管道，還每天開記者會向民眾說明因應策略，成功穩定民心。結果不但說服了特朗普暫緩實施關稅，也贏得墨西哥人民的信任，支持度狂飆到85%，創下墨國30年來的最高紀錄。

烏克蘭澤連斯基在白宮與特朗普爭執，結果面臨被美國切斷援助、前線軍事告急的窘境，最後應該還是不得不簽下礦產協議滿足美國需求。但澤氏此舉至少讓自己的支持度大幅回升到67%，重新獲得烏克蘭人的廣泛支持，延續了自己的政治生命。

表現最糟糕的就是賴清德，眼看特朗普對台積電虎視眈眈，既沒有力保台積電不被奪走，也沒有積極談判換取利益，而是直接軟爛躺平，任由特朗普予取予求！結果是特朗普毫不客氣地繞過賴清德，直接拿走台積電，而未來依舊可能對台灣製品徵收高額關稅，軍費與兵役期限也將被迫提高。

事實證明，特朗普的「極限施壓」戰術，顯然留有相當大的討價還價空間，只要你腰桿夠硬，特朗普就可能妥協。但若天生就是個軟骨頭，那麼被人整碗拿去，也就只能說是剛好而已。