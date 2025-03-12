特朗普自詡是談判專家，但對於俄烏戰事停火談判，暫時他的表現和成績卻差強人意，予人因小失大、進退失據的感覺。

這不是說早前的「世紀爭吵」鬧劇為失敗。特朗普邀請烏克蘭「戲子總統」澤連斯基到訪白宮，但一見面握手就揶揄對方的軍裝衣着，之後又聯同副手萬斯不斷挑釁澤氏，似乎是一早設好的局來迫使對方屈從，向美國無條件送上烏國的天然資源以至經濟、外交主權。當澤氏罕有地企硬拒受美方屈辱，特氏便將他趕走，並隨即終止對烏方的軍事援助與情報分享。特氏的親信富商馬斯克，據報也威脅暫停向烏國提供「星鏈」上網服務。

果然，在美國極限施壓下，澤連斯基與烏克蘭很快便跪低了。美烏兩國周二於沙特阿拉伯恢復談判，相信礦產協議很快便會簽訂，甚麼加入北約、歸還領土，以至由美方或歐洲在停火後提供安全保障，烏方全部都得不到，輸得很慘。

然而，這並不代表特朗普或美方贏了，因為俄烏和談並非單對單的賭局，美方主要的談判對手是俄羅斯而非烏克蘭。美國為了霸凌烏方，一開始便接納了俄方的大部分訴求，某程度已令自己「無牌可出」。停止對烏軍援和分享情報，更等同向俄軍送上大禮。特氏當俄方是老友，俄總統普京卻當你是老襯，毫不客氣地加強了在烏國境內的攻勢，並據報已將庫爾斯克州內的大部分烏軍包圍。

若俄軍能夠完全收復本國失地，甚至直搗黃龍攻下基輔，美方便失去軍事上的所有談判籌碼，僅餘下經濟制裁與俄國資產解凍等較弱的經濟手段。有別於前朝的癡呆總統拜登，特朗普始終是個聰明人，做錯決定後很快便懂得自我糾正，因此美國已恢復對烏分享情報，希望先止住俄軍攻勢。