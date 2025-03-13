特朗普的關稅戰目的，是對進口美國的所有產品加徵關稅，使之成本高，進不了美國市場。因此，海外和美國本土的資金只能在美國投資設廠生產。他的假設是，美國是全球最大市場，任何國家、企業都不能失去這個市場。特朗普的高關稅堡壘迫使資本集中留美發展，以享受全球最大消費市場的好處，也以此使美國市場可進一步擴張，由資本集中投資帶來經濟與人民收入的良性循環。

特朗普這計謀是有根據的。世界銀行曾統計，2023年美國是全球最大的消費市場，全年規模達21萬億美元。歐盟27國與中國分別只有9.8萬億美元和6.7萬億美元。英法德日分別亦僅兩萬多億美元。美國市場規模相當於南方大國的中國、印度、巴西、墨西哥、俄羅斯等的總和近一倍多，美國單一市場便比全球南方各國的總體還多。

美國控制了本土市場，加上歐盟、加拿大、日本，便可主宰全球消費，與由此而起的生產、貿易與收入，經濟霸權當可確立。關稅戰不僅建立美國堡壘，還在於收編歐盟、日本和加拿大等盟國。

但特朗普的計謀有一缺點。按世界銀行的購買力平價計算，中國的消費規模，扣除美元高匯值，已達美國市場的64%。這便是說，美元若貶值，美國市場的相對規模便減少，也即是說人民幣升值，中國市場的規模與吸引力便大增。要保證美國市場對資本的吸引力，就需要維持美元強勢，便是成本高，不利實體經濟投資，也會誘使本土消費外溢。例如極有利中國等跨境電商入侵，和出外旅遊消費。

另外，美國消費佔GDP達69%，差不多是全球最高。一是有消費泡沫危機因素；二是難以長期維持。一方面，原來消費進口依賴高，高關稅排斥進口，會即時引發高通脹。另方面，進口替代的產業鏈多在國外。在美國本土重建不易，也費時耗資。高關稅必然引起與外國的關稅戰，美國出口會受打擊。高關稅堡壘建立的過程裏，美國經濟也會有衰退傾向。

全球南方的消費本低，擴張餘地大，尤以中國、印度等經濟較佳的大國為甚。表面上，美國高關稅造成美國與非美國地區市場經濟的二分化，結果可能造就中國等非美國體制的生產發展，少受發達國家的出口競爭。待美國高關稅政策轉變時，便成決堤的洪水湧往美國市場。特朗普的計謀便弄巧反拙。