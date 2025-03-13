在美國總統特朗普強行介入的俄烏停火和談這場外交大戲中，莫斯科完全掌握主動，可根據形勢變化和需要，隨時提出及調整自己開出的條件。特朗普為了達到自己的目的，只好忍氣吞聲，強迫烏克蘭總統澤連斯基完全接受，還要強迫烏克蘭要收回美國支持其打仗的成本和損失，簽署「礦產協議」。

澤連斯基稍敢駁嘴就被一通臭罵，白宮停止軍援和情報共享，讓莫斯科抓住時機在烏東戰場、庫爾斯克州戰場把烏軍收拾一通，使烏克蘭在未來談判中處於更加不利的地位。無怪乎，輿情譏笑「特朗普是不是俄諜？」「是不是俄羅斯總統普京的特別助理？」如此這般，澤連斯基還有活路嗎？當然，只要臉皮夠厚，活路還是暫時有的。澤連斯基終於接受了特朗普的所有要求，向特朗普一個勁兒地認錯謝罪！

美烏代表遂發表聯合聲明，烏克蘭同意接受為期30天的停火，同意美烏盡快簽署礦產協議。美方恢復對烏克蘭的軍事援助和情報共享，特朗普邀請澤連斯基再訪白宮。與此同時，特朗普表示希望俄羅斯同意美烏制訂的停火計劃舉行會議，他還稱「本周將和俄羅斯總統普京會談」。看來，美烏一紙聲明形勢變好，然而就在美烏商談前幾個小時，俄羅斯和烏克蘭互炸彼此首都，俄羅斯的庫爾斯克州也遭炮擊，造成至少4人死亡、9人受傷，俄羅斯防空部隊則在莫斯科擊落至少69架烏克蘭無人機。

現在關鍵是，莫斯科怎麼看這份「美烏聯合聲明」和他們提出的談判條件。美國國務卿魯比奧稱，基輔必須在和談中作出領土讓步；魯比奧說，會談不會過於詳細，不會坐在房內在地圖上劃線，他說會談結果將是美方會否解除暫停對烏克蘭軍事援助和情報共享的關鍵。看來基輔已作出必須領土讓步的準備，但讓到甚麼程度，自己不能說了算，一是不知道莫斯科的胃口有多大；二是不知道美國還會給他多大壓力，向俄羅斯出賣多少土地。可憐之至！