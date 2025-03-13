近日關於中美元首即將互訪的消息，引起國際社會廣泛關注，美媒稱中國國家主席習近平將於6月訪問華盛頓，與美國總統特朗普舉行「生日峰會」；另一種說法則指特朗普最快在4月訪華，與習近平舉行峰會。姑勿論哪種說法靠譜，中美鬥而不破，短期內實現峰會應是大概率的事。實際上，特朗普之前已多次伸出橄欖枝，除了邀請中國領導人出席其就職典禮，更表示希望上任100天內訪華，只因中方反應不冷不熱而無法如願。但他似乎沒有放棄，美媒放風指兩國元首即將互訪，顯然不是無的放矢，好事近矣。

有人也許覺得奇怪，特朗普一方面不斷揮舞關稅大棒，一方面頻頻對中方示好，葫蘆裏賣的是甚麼藥？其實並不奇怪，「既要又要」正是老美的特點，拜登如是，特朗普更甚。他第一次宣布對中國產品加徵10%關稅後，曾信心滿滿地表示很快就會與習近平通話，沒想到中方不但不理睬，反而迅速採取反制措施。美方加稅一次，中方就反制一次，侵侵眼看手上的牌已經不多，只好尋求溝通對話。

對中方而言，溝通對話不是不可以，元首會面也沒有問題，但如果美方不願調整對華政策，不願放下傲慢心態，對話根本沒有意義，相見爭如不見。烏克蘭總統澤連斯基在白宮被公開羞辱一番，事後還要致函道歉，惟中國並非烏克蘭，絕不會慣着老美。侵侵一向欺善怕惡，知道中國不好對付，自然不敢太過放肆。其上任以來橫衝直撞，對盟友絲毫不手軟，卻很少對中國放狠話，有時甚至刻意說好話，儘管言不由衷，起碼說明他對中國有顧忌。

畢竟當今中國的實力足以令任何對手望而生畏。以反華鷹派著稱的美國國務卿魯比奧也不得不承認，中國終將成為一個富裕、強大的國家，「無論我們做甚麼，這都是我們必須去應對的現實」。此番言論也正是特朗普的看法，狂妄歸狂妄，始終還是要面對現實。

明乎此，就知道為何特朗普急於跟中國領導人會面。老美本想盡快促成俄烏停戰，再集中力量對付中國，甚至聯俄制華，如今看來這個如意算盤已徹底落空，俄烏短期內能否停戰姑且不說，聯俄制華絕對不可能。中俄關係比美俄關係緊密得多，哪有這麼容易被離間？現在的形勢很明顯，時間在中國這邊，不妨耐心等待，特朗普來也好，不來也罷，悉聽尊便。