中美俄是現時世界三大巨頭，美國總統特朗普一直冀拉攏俄羅斯打壓中國，但隨着俄烏和談陷入膠着，這個如意算盤已打不響。美媒在這個時候傳出，中國國家主席習近平將應邀於6月出訪美國。習特二人同在6月生日，生日日期只相隔一天，因此被形容為「生日峰會」。然而，北京和華府至今為止尚未證實有關消息。

反而中俄領導人即將互訪，已是板上釘釘的事。俄羅斯駐中國大使透露，習近平已接受俄羅斯邀請，計劃於5月訪問莫斯科，並出席5月9日的「衞國戰爭勝利」80周年慶祝活動。此外，俄羅斯外交部長亦表示，總統普京也將於8月底和9月初訪問中國，紀念二戰結束戰勝日本軍國主義80周年。

很明顯，中俄的密切關係牢不可破，特朗普已被晾在一旁。本來，特朗普擬定跟烏克蘭總統澤連斯基簽訂礦產協議後，就可以順理成章跟普京談停火，但隨着二人在白宮忽然「開火」，礦產協議亦隨之泡湯。儘管最新發展是，美國與烏克蘭代表團結束在沙特的會談，烏克蘭接受美方提出立即與俄羅斯全面停火30天，但俄方是否同意卻是未知之數。反正美國已沒有太多牌可打，普京繼續跟習近平「密斟」，特朗普只能在旁乾着急。

事實上，特朗普多次表明要跟習近平見面，甚至揚言要在上任100日內實現此一目標，但北京一直未予理睬。即使6月能見上一面，亦已超過百日任期，面目無光。何況北京對華盛頓已沒有幻想，經過了特朗普第一個任期，再有了拜登執政的經驗，就知美國對中國完全不懷好意，只會笑笑口放毒蛇。既是如此，習特是否見面又有何分別？除非美國緩和對中國的打壓，否則中俄繼續靠攏的態勢，絕非特朗普所能改變。