美國時間3月10日，道瓊斯指數大跌近900點，納斯達克指數的跌幅更比道指高一倍，特斯拉公司的股價，單日下跌竟然超過15%。換作是去年或之前，隔晚美股如此暴跌，翌日香港股市的指數勢必如水銀瀉地，跌得一發不可收拾，但事實上，3月11日的恒生指數，全日只微跌一點，對美股的大跌市，反應渾若無事。

所謂的「西方不亮東方亮」，似乎已逐漸反映在金融市場上。過去兩、三年，很多人將中港兩地的股票棄如敝屣，本地股民從老到嫩，不少都熱烈投入炒賣美股。股壇大鱷自然是喜上眉梢，乃不動聲色地將估值過高的美國股票售予散戶，轉頭又從散戶手上大手吸納估值過低的中港股票。為甚麼股市永遠是輸錢的人多，贏錢的人少，道理就在於此。

其實美國經濟早已暗藏危機，只是在今年之前，很多投資銀行刻意唱好，目的便是要引誘散戶入局，好替大戶「接火棒」。踏入今年，多種負面因素逐漸浮現，日前美國總統特朗普接受訪問，節目主持人問他今年國家經濟會否陷入衰退，他的回覆竟然是：不排除這個可能性。有「大摩」之稱的投資銀行，則估計美國經濟陷入衰退的機會高達四成。

假如今次美股陷入熊市，過程定必是漫長而可怕。正所謂「攀得愈高，跌得愈重」，在過去幾年，美股不但在美國熱炒，即使在全球各地，都惹來投資者瘋狂入市。本欄早前已提及過，美國國民生產總值只佔全球份額的25%，股市市值卻佔全球份額的65%。這明顯是華爾街大鱷製造出來的超級泡沫，泡沫在未爆破之前，會讓人玩得如癡如醉，一旦爆破，很多小股民恐怕要陷入萬劫不復的境地。