中國駐美大使謝鋒日前強調，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，打關稅戰、貿易戰損人更害己。謝鋒指出，面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。

中國式現代化是走和平發展道路的現代化。事實上，中國式現代化對世界的貢獻，並不局限於經濟層面，還創造了人類文明新形態的價值取向。分析指，中國式現代化打破了「現代化等於西方化」的迷思，拓展了發展中國家走向現代化的路途選擇，為人類對更好的社會制度探索，提供了中國方案。中國不必自吹自擂，數字會說話，從2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6%，超過七大工業國（G7）國家貢獻率總和，是推動世界經濟增長的第一動力。

謝鋒提到日前發布《2025年穩外資行動方案》提出20條措施，《政府工作報告》又提出加大穩外貿政策力度，大力鼓勵外商投資，推動互聯網、文化等領域開放試點，充分體現以開放合作為世界發展賦能的誠意與擔當。他提到，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、南韓、荷蘭對華投資分別增長324%、104%、76%，顯示「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入民心。

反看美國，特朗普日前接受霍士新聞專訪，被問到是否預期其經濟政策將導致美國經濟今年收縮及陷入衰退，侵侵話未排除這個可能性，但又重申關稅會令美國更強大。然而，去年底憧憬侵侵上台而上揚的美股，近周表現受壓，以7日的收市計，美股3大指數已抹去1月20日侵侵就職總統以來的升幅！