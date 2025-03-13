DeepSeek人工智能大模型、宇樹科技「扭秧歌」機器人的熱度，席捲了今年兩會。無論是人大代表、政協委員，還是各類報告、提案、建議，幾乎無人不談。各地紛紛出台文件，宣布重點發展人工智能、機器人等產業。大大小小企業也跳出來，用各種炫目的新銳概念，包裝炒作，然而很多不過是「水軍」狂歡，經不起測評檢驗。

「整治內捲式競爭」也被今年兩會列為重頭戲。但又一輪「內捲」的大躍進鬧劇，以令人擔憂的速度顯現。這本非新鮮事，而是幾十年來中國經濟的一個頑疾。風口來時，蜂擁而上，低質重複建設，無需求下擴張；風口退去，產能過剩，屍橫遍野。光伏產業、晶片、文旅小鎮、風電設備基地、共享經濟，一輪輪熱潮，都沒有逃離「內捲」怪圈。

譬如當年從共享單車帶動的「共享熱」，共享雨傘、共享椅子、共享汽車、共享睡眠艙、共享廚房，幾乎萬物皆可共享。不少公司甚至兩三個月就倒閉。幾萬輛車堆積任憑日曬雨淋的「共享單車墳場」，令人觸目驚心。更甚者，有些「皮包公司」、「PPT戰士」，靠企劃文案來圈錢、騙取補貼。

近兩年，各類「高科技神話」成為最好的敍事範式。大小官員，開口閉口就是大數據、雲計算、人工智能、數字經濟，台上台下都是區塊鏈、元宇宙、物聯網、機器人。有些官員甚至連基本技術概念都不清楚，或掛羊頭賣狗肉。

最具代表性的案例是江西省政協前副主席、撫州前市委書記肖毅，被戲稱「挖礦書記」，打着大數據、雲計算旗號，為從事虛擬貨幣「挖礦」業務的企業，在財政補貼、擔保貸款、電子保障等方面提供幫助。該企業16萬台挖礦機每天運行，竟佔用撫州全市用電總量的十分之一。而對當地的產業發展、科技進步、創造就業等幾乎毫無貢獻，且產生大量二氧化碳排放和電子垃圾。

此類案例的背後邏輯很清楚，官僚難抑政績驅動和GDP亢奮，於是慷國家之慨，開出各種條件招商引資，免費辦公場所、水費電費減免、創業補貼、稅收優惠等不一而足，目的是盡快出成果，為政績貼金，為升官搭台。另方面，資本燒錢砸錢，或是套取補貼，跟風進場。晶片、光伏，都留下成批「爛尾」工程；佔用大量土地建設的特色小鎮，千城一面，遊客稀少，商家撤離，淪為空蕩蕩的鬼城。倘沒有技術上的硬核創新，只有政策窪地疊加資本燒錢製造的泡沫，人工智能也會變成「人工折騰」。

實際上，無論是DeepSeek大模型、宇樹科技機器人，還是電影《哪吒2》、網遊《黑神話：悟空》，其爆紅出圈，無不是匠心打磨、厚積薄發的結果。創新最忌急功近利，往往欲速不達。反「內捲」，首先要抑制官僚的政績衝動，這是營商環境和市場秩序的天敵。創新需要自由生長的土壤，而不是揠苗助長的蠻橫。