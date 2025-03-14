世界視線：美烏推臨時停火　欲逼俄羅斯接受

俄烏戰爭的發生，是政治外交失敗的結果，但當交戰一方面臨落敗，結果又回到政治外交解決！

美國及烏克蘭代表團，周二就俄烏戰爭在沙特阿拉伯展開會談，雙方會後發表聯合聲明。美國國務院表示，烏克蘭願意接受美方提議，立即實施為期30天臨時停火，經雙方同意可延長停火期限，但必須經俄羅斯接受並同時實施。同時，美方恢復與烏克蘭共享情報，並為烏方提供安全援助。其實美國此舉亦是對莫斯科作出威脅，讓烏軍恢復防衞甚至一定程度的打擊能力，使俄軍蒙受壓力，不要加強在戰場上侵佔烏國領土。

出席會談的美方代表包括國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲及中東問題特使威特科夫等；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（傳聞有機會成為澤連斯基的接班人）、外交部長瑟比加及國防部長烏梅羅夫等。而臨時停火的意思，是中止俄烏交火，敵對雙方停在既定戰線，這有待普京同意及執行。不過，普京政府一向認為，戰爭只有議和才能正式終結，不接受僅只停火，因為停火只會讓烏克蘭的納粹分子有喘息、重組及重新武裝的機會，特別是如果俄軍不能完全驅趕或全殲入侵庫爾斯克州的烏軍，烏克蘭就有可能要求雙方交換佔領的土地。

特朗普政府的提議，推翻過去拜登政府虛偽地聲言，美國只是幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，議和是俄烏之間而不是華府的事，如今特朗普承擔拜登政府推動戰爭的責任，親自主導停火議和。美方除了恢復與烏克蘭共享情報，為烏方提供安全援助，也默許烏國於3月11日對莫斯科地區實施開戰以來最大規模的無人機襲擊，都是欲迫使莫斯科接受停火及啟動議和。

美烏代表團的討論有提到人道援助、交換戰俘、釋放被拘留的平民、幫助被迫流離失所的烏克蘭兒童回國等，烏方亦重申歐洲夥伴國應參與和平進程，但文件沒有提及北約。議和目的是為了保障烏克蘭的長久和平及國家安全，卻沒有提出任何方式例如烏國加入北約的保證。

特朗普政府的提議，明顯是為烏克蘭想出一個釜底抽薪之計，問題是普京會接受嗎？而俄方亦指出，任何有關烏克蘭的協議，都將按照俄方條件而非美方條件達成。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻