娛圈單打：唔係出軌就欠債　呢班中聲真失敗

TVB《中年好聲音3》仍在播放，未知冠軍誰屬，但一班過氣中1生、中2生就頻頻爆出狀況，話係烏煙瘴氣都冇誇張。呢，最新一個出事，就係中2生兼季軍顏米羔。條友仔被指借錢唔還，直到債主出Po先至趕忙還錢，真係唔鬧唔鬆化。

事緣有債主喺Threads爆料，晒出多張與顏米羔私訊嘅對話截圖，指2022年顏米羔向他借錢一直唔還，去年6月透過WhatsApp問幾時找數，顏米羔先係一輪嘴訴苦，聲稱「由上年到而家都無工作收入」，「比賽完到而家都未收到公司一蚊糧」，其後答應「盡快Settle」，結果去如黃鶴。債主去年11月再追多次，顏米羔覆都唔覆，逼得債主日前喺Threads公開事件。

欠債曝光後，顏米羔果然有反應速速找數，但就埋怨債主咁做對佢傷害好大，仲話自己只係表面風光。而所涉債項，原來只係區區2.5萬元。吓，咁都要拖幾年，唔係啩？若然債主唔公開追債，究竟會唔會還錢，真係疑問。

點都好，事件總算解決，之但係中1生、中2生接連出事，令節目形象受損卻係不爭嘅事實。嗱，欠債點止顏米羔吖，好似梁浩銓，就曾被債主公開追債80萬元，之後仲被踢爆債主唔止一個，而係一群。

不倫出軌嘅傳聞更係數之不盡。例如已婚嘅曹敏寶被指跟梁浩銓有染，又如孫耀威已婚胞妹孫美賢被指包養鄭梓浩，鄭梓浩甚至同時有小三、小四，刷新人們三觀。至於最經典嘅，莫過於龍婷嘅「Hello Kiss」事件。所以話啫，中年追夢係就係好勵志，但暗地裏搞邊科，唔到出事嗰刻都冇人知！