特朗普的貿易戰打得並不暢順。

墨西哥似乎無力抗拒，加拿大卻在抵抗。首先是本月4日起，加拿大向300億加元進口美國商品加25%關稅，並計劃在本月中擴大至對1,250億加元美國貨進行第二階段徵稅。但針對美國的鋼鋁增加關稅，本月13日起，加拿大亦會對美國進口的另外300億加元貨物、包括鋼鋁在內加徵25%關稅。

美加政府據此進行商談，雙方同意把第二階段加稅暫緩執行，主要是美國方面提出，反映美國抵受不了加拿大反制的衝擊。與此同時，華爾街擔心美國經濟因關稅戰陷入衰退，以致股市大跌。美國企業反應這麼強烈，對特朗普應構成頗大的壓力。美國另一對手歐盟，關稅戰還未開展，但歐盟意決對等反制，相信雙方衝突不會容易解決。特朗普之啟動關稅戰，企圖速戰速決，以便再乘勝出擊。而特朗普稱美加互相暫緩第二階段加稅為美國的勝利，不過是自欺欺人，壓倒不了加拿大，也當然壓倒不了歐盟，與中國的鬥爭相信會更為艱難。

特朗普的關稅戰出師不利，繼續推對等關稅，亦難改變他所面對的海外阻力。前景不佳，久攻不下，加關稅引致的通脹壓力會顯現，美國企業和消費者會在政治方面反對，民主黨也會趁機挑起鬥爭，股市下跌更會引起資產階級的反抗，關稅戰的政治目的可能轉變為對特朗普政權的政治攻擊。

面對阻力，特朗普已改口說會有經濟困難，但還是堅持這樣做會帶來美國更大的發展。如此說法，不過是安定軍心、穩定支持的砌詞而已。他似乎除了一方面增加、另一方面豁免高關稅，別無他策，不像壓迫烏克蘭接受和談，用暫停軍援經援便可成功。其他國家，即使加拿大對美國的依賴沒有烏克蘭那樣絕對和急迫，民主選舉的政治體制會迫使執政者不能公開媚美賣國。加拿大杜魯多便因此失勢，歐盟的萊恩也因此要公開改變立場，從媚美變成主導歐盟與美抗爭。

特朗普在美國現時的權傾天下，主要是共和黨也控制了國會兩院，若中期選舉有變，他會受國會牽制，不會像現時那樣任意妄為。他的關稅戰對手亦當了解這個因素，對特朗普的抗爭有着較長期的政治考慮。加上股市匯市對特朗普政策及其影響的即時強烈反應，也形成對他政策的限制。特朗普不是沒有政治制約的。