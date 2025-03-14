俄烏戰爭打到現在，交戰雙方固然師老兵疲，其他相關國家也早就厭倦了，所以，烏克蘭接受美國提出臨時停火30天的建議，國際社會的反應普遍正面，彷彿和平在望。但問題是，俄羅斯會接受這種單方面協議嗎？莫斯科的反應是，任何有關烏克蘭的協議都將按照俄方條件，而非美方條件達成。實際上，俄羅斯條件一直很明確：烏東土地不會交還，烏克蘭不能加入北約，烏克蘭政府必須去納粹化，北約軍隊不能進入烏克蘭。如果美烏無法接受這些條件，臨時停火恐怕沒有太大意義。

很顯然，不管是在戰場上，還是在談判桌上，俄羅斯都掌握着主動權。特朗普可以隨便玩弄澤連斯基，令對方服服帖帖，卻無法忽悠普京，更無法令俄方妥協。2022年3月，俄烏代表曾積極商討停戰，當時俄方只提出烏克蘭不能加入北約，以及去納粹化等條件，並沒有提出領土要求，可惜因為烏方不接受而無法達成協議。為甚麼烏方不接受？皆因美國拜登政府在背後搞鬼，他們認為只要西方全力支援烏克蘭，就可以擊敗俄羅斯，甚至可以顛覆普京政權，永遠消除後患。結果事與願違，烏克蘭已被打成一片廢墟，美西方也筋疲力盡，依然無法撼動俄羅斯。

有了上次談判破裂的前車之鑑，對這次美烏提出臨時停火30天，俄方不得不更加警惕，誰知這是不是對方的緩兵之計？畢竟戰場形勢明顯對俄羅斯有利，沒有理由放棄主動權，即使要達成停戰協議，也必然要按照俄方的條件，而不是由美方說了算。

有俄羅斯官員指出，美烏代表會談的結果只表明一件事，即美烏總統一起表演的「尾巴搖狗」（大國受制於小國）陰謀肯定行不通。其實，現在不是大國受制於小國，而是小國只能任人擺布。澤連斯基在白宮與特朗普對罵，以為很勇敢，博得不少掌聲，殊不知美國停止軍援和共享情報，烏軍立即陷入絕境，在庫爾斯克的數千名士兵更有被圍殲之虞。戲子無計可施，只好向侵侵跪低認錯，實在可悲。

所以說，小國挑釁大國永遠不會有好結果，充當美國棋子更注定早晚被拋棄。特朗普答應恢復對烏軍事援助和共享情報，看似皇恩浩蕩，實則無助扭轉戰局，反而進一步加重烏克蘭債務負擔，未來幾代人都還不清。有人罵戲子總統是烏克蘭千古罪人，一點也不冤枉。