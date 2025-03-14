特朗普的關稅大棒亂揮，連盟友也狂砍一通。美國由周三起，對全球貿易夥伴所有進口鋼鐵及鋁、廚具、窗框等產品，徵收25%關稅，歐盟、英國、加拿大、日本和澳洲等都不獲豁免。歐盟委員會亦發布公報，指美國近期對從歐盟進口的鋼鋁產品徵收不合理關稅，歐盟決定對價值260億歐元的美國商品徵收反制關稅，特朗普已揚言報復。

歐盟和加拿大忽然企硬，當然是形勢使然。加國前總理杜魯多對特朗普卑躬屈膝，結果只換來侮辱性回應，嘲他為州長，又促加拿大加入美國成為第51個州，激起全民反彈。新總理卡尼新官上任三把火，不可能對美國示弱。至於歐盟，在俄烏談判一役已盡顯跟特朗普的不咬弦，何況連加拿大都不甘示弱，歐盟自然也不能不擺高姿態。

說是擺高姿態，是因為實質上加拿大和歐盟都沒有本錢跟美國鬥。加拿大七成出口都是輸往美國，沒有第二個市場可以取替，而美國出口往加國的份額，亦佔加國進口的一半。由此可見，加拿大根本無條件跟美國打貿易戰，皆因美國市場對加國實在太重要。

美國同樣是歐盟最大貿易夥伴，歐盟兩成出口是輸往美國，歐美之間存在逾1,500億歐元貿易順差。而歐盟向美國購買最多的是原油，尤其在停止輸入俄國廉價燃油後，歐盟難以找到美國以外的取替源。美國自恃市場龐大，在這樣的情況下，大家互打貿易戰、關稅戰，輸的必然是歐盟和加拿大。

當然美國也不會好過，皆因壓力愈大，反抗愈大。特朗普樣樣皆徵稅，必然會加劇國內通脹。說穿了，這顯然又是特朗普的慣用談判手段，先是極限施壓，繼而逼對手就範。歐加這班無能政客，恐怕很快就會向特朗普跪低。