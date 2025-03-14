3月12日幾乎一整天，手機不停彈出訊息，內容是關於南韓頂流明星金秀賢的是非醜聞。筆者平素對娛樂新聞不算十分留意，卻也頗知道金秀賢其人，如今看到他昔日支持者「誓神劈願」式的脫粉宣言，我心想，莫非南韓合該走上背運？

南韓的日子本來已經不好過，過去橫掃世界的產業，譬如手機、家電、造船業都漸趨失色，慢慢被中國迎頭趕上。政治局勢更是亂作一團，總統尹錫悅與反對派勢成水火，政府的運作隨時有停擺危機。整個國家最值得驕傲的，本來就是娛樂業，但近年已有危機暗湧，該國頻頻有藝人自殺，不少明星都有醜聞纏身。

金秀賢事件特別引人關注，是因為他一向形象正面，像是「出於污泥而不染」。整個南韓演藝界，就算數到第1,000個藝人出事，人們可能也不會數到這位「都教授」。早年南韓因裝設「蕯德導彈防禦系統」的問題，與中國交惡，韓流在神州大地迅速褪色，很多韓星都被限制進入中國市場。據說金秀賢所受的限制也不大，因為他形象討好，在大江南北，一直「圈粉」無數。然而，假如事件繼續發酵，金秀賢的男神形象當真全面崩塌，對整個南韓娛樂界的打擊，恐怕是難以估量。很多人不禁會問，如果就連金秀賢也靠不住，試問韓流明星當中，還能剩下多少個好人？

以往的南韓，十分倚賴中國市場，大量韓式服裝、化妝品新穎而特別，在不少中國人眼中，像是「來自星星」般吸引，但是時移世易，如今韓貨的銷情已經大不如前，很多內地人都轉用國貨。接下來，如果南韓就連娛樂江山也保不住，大抵整個國家的產業，都要經歷一次由星星之上，跌墜人間的感覺！