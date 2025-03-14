民進黨在大罷免呈現碾壓態勢，第一階段目前來到34：0，幾乎等同讓藍營全面得進入罷免保衞戰，這令名嘴趙少康等人提出建言，與其被人壓着打，不如乾脆主動提出倒閣，拖民進黨一起下水。

近日「戰鬥藍」方面更傳出一份說貼，列出主動倒閣的五大理由，分別為：一、大罷免無人可免戰，倒閣民進黨也要重選。二、罷免武器不對等，重選可以募款。三、罷免要6個月以上解脫，重選兩個月就結束。四、緊急重選，民進黨人選難派任，國民黨現任勝率高。五、重選任期重新起算，從此立委與總統大選脫鈎。甚至對於明顯不可能同意倒閣的民眾黨，這份說貼也提出讓柯文哲名列不分區第一或第八的解套方式，認為如此民眾黨就可以技術性同意倒閣，最後一起逼迫民進黨全面改選。

整份說貼看完後，別說振奮人心，只能看見一個很明顯的問題，那就是國民黨內真的有人怕了！對大罷免已經瀰漫悲觀情緒，正一步步掉入民進黨設下的陷阱之中。

台灣並非內閣制，倒閣本身就毫無意義可言，而若要以反制大罷免來看，國民黨在大罷免中，真正可能被罷免掉的不過數席罷了，難道真要為這區區幾席的危險區域，讓所有人重新經歷一次超高強度的選戰煎熬？實際上倒閣對民進黨才是有百利而無一害，競選期間縮短，民進黨可以更集中資源打選戰，只有讓在野黨處於更不利的地位。

而且柯文哲官司纏身，名列不分區根本天方夜譚，此舉將破壞藍白合作，等同藍綠攜手共同殲滅民眾黨，最後就是被民進黨各個擊破，再也難以與之抗衡。在此關鍵時刻，國民黨該做的是全力衝刺連署，精準鎖定目標罷免，而非三心二意，讓人覺得國民黨是一群沒出息的小孬孬。