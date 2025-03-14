曾擔任加拿大與英國央行行長的卡尼，日前勝出加國執政自由黨的黨魁選舉，即將宣誓就任總理。許多加拿大人樂觀地相信卡尼執政後，可以帶領加國應對美國特朗普政府的勒索。但依我來看，加拿大的政局仍有排亂。

加拿大憲法並未明文規定總理必須是現任國會議員，不過加國實施議會制，總理一般由多數黨領袖擔任，而政黨領袖通常需要是民選議員。卡尼不是國會議員，所以他早前已表明不排除在接任總理後立即宣布大選，而不是今年10月才舉行，以盡早確立自己的民意授權基礎。

杜魯多於總理任內面對通脹、移民湧入等問題，以致民望一直走低，並拖累所屬的自由黨。早前民調顯示，自由黨的支持率遠遠落後於在野黨保守黨。豈料特朗普聲言要把加拿大變成美國第51州，以及威脅徵收關稅，激起加國民眾同仇敵愾，也挽救了自由黨的民意頹勢，如今變成兩黨膠着局面。這意味着加國政局在大選前仍未能明朗化，隨時還會有動盪。

更甚的是，卡尼以經濟救世主形象空降，憑藉央行行長的專業光環，被不少加拿大人視為領導全國走出困局的最佳人選。但他此前從無政治經驗，沒有直接參與政府任何政策制訂，是加國首位政治素人總理，能否勝任該職位恐怕是一大問題。

正如港人熟悉的前財政司司長梁錦松，當年同樣是政治素人。他雄心勃勃地把商界思維引入政府，大力推動改革，引入減薪、加稅、裁員等多項緊縮措施，結果反而導致社會矛盾激化，民眾大規模上街抗議，最後也悻悻然下台。眼下加拿大面對的最大挑戰，是來自美國威脅的政治問題，卡尼作為經濟領域的專業精英，隨時會遭遇同一下場。