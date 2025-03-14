歐盟通過了由歐盟委員會主席萊恩倡議的「重新武裝歐洲」計劃，以應對特朗普決意離棄歐洲，繞過北約，直接跟俄羅斯修好和落實俄烏停火的轉變。方法是透過放寬公私營貸款，讓各國加大軍事開支和軍工投資。此舉是否真的讓歐洲脫離美國的威脅和操控，達致在軍事及外交上自立自強，足以獨自應對來自俄國以至中國的安全威脅？先不談歐洲多國本身已面對嚴重財赤，債台高築，再加大借款隨時會引發新一輪債務危機。最近有歐洲智庫發表研究報告，指出自俄烏戰事爆發後，歐洲整體大大增加了武器進口，當中約六成正是來自美國，讓後者大發戰爭財。

這正是特朗普夠膽要求美國國防部大削開支，以至呼籲中俄一同大幅裁軍的陽謀與「底氣」。因為他深知美國從歐洲「退場」後，歐洲即使賒賒借借也要加大自身的軍費開支，當中不少款項最終也會流入美國軍火商的口袋，某程度可補償美國政府削減開支所造成的損失。

曾幾何時，英國、法國的戰機、戰艦，德國的坦克、槍械也相當有名，受到許多第三世界及二線歐洲國家歡迎。但自從冷戰結束，蘇聯解體，柏林圍牆倒下，歐洲自身的軍工產業與科技發展，已被美國、普京當權後的俄羅斯，以至近年的中國所趕上、超越。澳洲早前就不惜影響與法國的關係，放棄購買已過時的法國製柴油動力軍艦，改為向美國訂購更先進的核動力潛艇。

俄烏戰事已證明，傳統的坦克、戰機和戰艦武器已過氣，導彈、無人機和電子戰才是致勝關鍵，這些都不是歐洲的強項。歐洲想重振軍工科技和生產，不知要花費多少時間和金錢。但如果不向美國採購，難道要向「敵人」俄國或中國購買？