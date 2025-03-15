俄羅斯總統普京原則上同意停火30天的提議，然而這件事依然火藥味甚濃，且殺氣騰騰。一是美國總統特朗普在此前夕還警告俄羅斯，如果不接受與烏克蘭停火提議，可能受到毀滅性懲罰。二是普京身穿戎裝，首次視察遭烏軍入侵的庫爾斯克州，下令盡快擊潰敵軍、完全解放庫爾斯克，並考慮沿整個邊界設立安全區。普京表示，所有在庫爾斯克與俄軍對抗，以及向平民施暴的人，均按照法律視為恐怖分子；在庫爾斯克俘虜的烏軍，均當作恐怖分子對待。他同時指出，須人道對待其他烏軍俘虜，但外國僱傭兵不享有1949年《日內瓦公約》第三公約的戰俘待遇保護。

普京的意圖很清楚，不把庫州的烏軍徹底消滅，所謂30天停火談判是不會展開的，只有趕走或消滅庫爾斯克的烏軍，才能徹底打掉澤連斯基的「土地換土地」籌碼，莫斯科才能在談判桌上得到更多。現在前線戰況顯示，「庫爾斯克部分戰術方向的俄軍已經越過國界，進入烏克蘭蘇梅州」，很顯然，這樣的戰況發展下去，烏克蘭將失去更多土地，有利於普京下令的「考慮沿整個邊界設立安全區」，為今後進一步收復故土的戰略宏圖做準備。

現在莫斯科最要做的，一是擴大戰果，給烏克蘭和美國更沉重打擊；二是嚴防「箇中有詐」，乃「緩兵之計」。莫斯科一再強調，只是停火並無意義，如果達不到俄方的要求和保證，那很可能就是陷阱。對此，莫斯科不但嚴防美烏，而且要嚴防歐盟，他們曾經合夥破壞了本可停火止戰的談判，且擴大戰火；莫斯科還在《明斯克協議》中了招，吃過大虧，這些慘痛教訓銘記在俄羅斯心頭。

現在俄羅斯戰場上愈是取勝，烏克蘭談判桌上愈是沒戲，對此，特朗普也幫不了多少忙，因為美國並無多少力量可以威脅、恐嚇俄羅斯，能夠使用的力量已在拜登時期用盡。普京挺過去後，現在就成了特朗普怕了普京，害怕普京壞了他的「停戰大計」，在全人類面前丟人現眼。