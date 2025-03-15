菲律賓總統小馬可斯下黑手，在機場拘捕前總統杜特爾特，並迅速押送荷蘭海牙國際刑事法院，不禁令人想起其父親老馬可斯當年在機場謀殺政敵阿基諾的一幕。阿基諾的犧牲，直接觸發菲律賓人民力量革命，推翻老馬可斯獨裁政權，他被迫流亡美國並死於美國。小馬可斯沒有其父親的膽量，不敢公開除掉杜特爾特，於是借刀殺人，利用國際刑事法院來打壓政敵。他以為這一招很高明，其實隨時弄巧成拙，除了令兩大政治家族仇恨加深，政局更加動盪，也必將進一步撕裂菲律賓社會，能否保住政權頗成疑問。

名不正則言不順，菲律賓明明已經退出國際刑事法院，為何還要執行所謂的逮捕令？這分明是公報私仇，小馬可斯將前總統交給西方公審和羞辱，試問菲律賓主權和國家尊嚴何在？國際刑事法院加諸杜氏的罪名是「反人類罪」，指其對付毒販手法殘忍，但許多菲律賓人未必這樣看，他們的切身感受是毒販沒有那麼猖狂了，社會治安變好了，是非對錯由誰判定？

事實上，國際刑事法院的公信力本來就很一般，加上經常奉行雙重標準，更是爭議不斷。所謂的逮捕令，只能用來對付一些弱小國家，在大國強權面前不過是一張廢紙。俄羅斯總統普京和以色列總理內塔尼亞胡都在該法院的逮捕名單內，誰敢執行？尤其是內塔尼亞胡，縱容以軍在加薩濫殺無辜，那才是如假包換的反人類罪，國際刑事法院又能把他怎樣？

對西方而言，杜特爾特最大罪名也許不是掃毒手法兇狠，而是不聽美國指揮。回顧歷史，伊拉克總統薩達姆、利比亞總統卡達菲、塞爾維亞總統米洛舍維奇等等，凡是敢於反抗美國霸權的政治人物都被視為眼中釘，不是被絞殺，就是死於獄中，可見這個世界只有強權，哪有公理。杜特爾特也正面臨同樣的遭遇，能否逃過一劫，恐怕不樂觀，當司法問題政治化，根本沒有公平公正可言。

不過，小馬可斯也不要高興得太早，他借刀殺人，清除政治障礙，無非想為中期選舉鋪路，甚至想修改憲法謀求連任。但如意算盤未必打得響，畢竟杜特爾特家族擁有眾多支持者，在菲律賓南部更是勢力龐大，且擁有武裝力量，其女兒薩拉還是現任副總統，不可能坐以待斃。目前社會輿論顯然對薩拉有利，這場兩大家族的權力角逐鹿死誰手，目前言之尚早。